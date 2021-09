Leonardo: "No veo a Mbappé yéndose al final de esta temporada del PSG"

Kylian Mbappé continúa con su futuro abierto. Mientras él se niega a renovar para poder jugar en el Real Madrid a partir del próximo mes de junio, en el PSG confían en retenerle más allá de esa fecha. Así lo ha vuelto a repetir Leonardo antes del estreno del conjunto parisino en la Champions League.

En declaraciones para Canal+ Francia, el director deportivo del PSG ha asegurado que nadie en el club imagina el futuro del equipo sin Mbappé en sus filas. Además, ha aprovechado para cargar contra el Real Madrid, al asegurar que no ha gustado nada en el Parque de los Príncipes la actitud del conjunto blanco en el mercado.

Sobre la renovación de Kylian Mbappé, Leonardo ha asegurado que no ve al delantero marchándose al final de esta temporada 2021/2022: "No veo a Mbappé yéndose al final de esta temporada. Nadie está pensando en el futuro del Paris Saint-Germain sin Kylian".

A continuación, ha pasado a hablar sobre la vinculación del delantero con el PSG: "Kylian representa un poco la diferencia entre lo superficial y lo profundo. La relación de Kylian con el Paris Saint-Germain es profunda. Por eso no pensamos en otra cosa. Kylian representa muchas cosas. No solo porque sea francés o uno de los mejores jugadores del mundo. Tiene una forma de ser que nos gusta, que gusta a todo el mundo".

Por otro lado, ha hablado sobre los movimientos realizados por el Real Madrid a lo largo del pasado mercado de fichajes para intentar la compra de Mbappé antes del 31 de agosto. Leonardo se ha mostrado contundente al mostrar el malestar en París por todo lo sucedido.

"No estuvimos contentos con el comportamiento del Real Madrid. Iniciar unas negociaciones por uno de los mejores jugadores del mundo en la última semana del mercado de fichajes generó una situación que no nos gustó. Teníamos clara nuestra postura con la oferta. No fue suficiente, fue menos de lo que pagamos. La última oferta de la que hablaron nunca llegó. No puedes organizar un mercado de fichajes durante dos, tres o cuatro meses y cambiar tus planes así", ha señalado.

Tridente del PSG

Mbappé se quedó y Messi llegó. Estos unidos a Neymar hacen del tridente del PSG uno de los más temibles de todos los tiempos. "Messi, Neymar y Mbappé no son algo para mirar sólo un año. Creo que son muy complementarios, cada uno es el número uno en sus características. No veo celos entre ellos", ha sentenciado Leonardo.

