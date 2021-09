Benzema: "Yo creo en Vinicius y siempre he estado con él, es un jugador top"

El Real Madrid comienza una nueva edición de la Champions League enfrentándose al siempre temible Inter de Milán. En la previa del partido, Karim Benzema habló en rueda de prensa junto a Carlo Ancelotti. El delantero francés, un año más, parte como el '9' innegociable del conjunto blanco.

El secreto para estar cada año mejor

"Secreto creo que no hay. Se llama trabajo día a día. Cada año me siento mejor porque me cuido mucho a nivel físico y mental. Creo que desde el inicio de la temporada hasta el final me cuido mucho. Luego me siento muy bien en el campo. Trabajo mucho en los entrenamientos y creo que eso luego se ve en los partidos".

¿Benzemadependencia?

"No, creo que somos un equipo fuerte. Lo que tengo que hacer es ayudar a mi equipo siempre, como estoy haciendo, con asistencias, con goles... Lo más importante es que al final tenemos que ganar algo y ya está. Creo que es una cosa de todo el equipo".

Balón de Oro

"No me quita el sueño, es un sueño de todos los jugadores. Pero al final lo más importante es lo que hago con el equipo, ganar títulos con el equipo. Lo importante es demostrar que puedo jugar a este nivel. El Balón de Oro es algo que todos queremos ganar, yo también".

Fichaje frustrado de Mbappé

"Creo que ya he hablado mucho de Kylian. Sabemos qué jugador es este chico. Pero creo que me voy a concentrar en el partido de mañana".

De Bale y Cristiano a Vinicius y Hazard

"Igualar a la BBC no sé. Es otro sistema, otros jugadores. Lo que he hecho con Bale y Cristiano ya se acabó. Fueron años de goles y goles. Creo que fue un trío que se quedará siempre en el fútbol. Pero lo que puedo decir de Eden y Vinicius es que son grandes jugadores y que siempre estamos juntos. Lo que debemos hacer es marcar goles, dar asistencias y ganar".

El nuevo 'Vini'

"Vini es un jugador joven, que ahora tiene experiencia en este club. Nos ha ayudado mucho en este inicio de Liga con sus goles, pero también nos ayuda con su velocidad y creo que nos ayuda todo el año. Yo siempre he estado con él, siempre hablo con él, le ayudo y creo en él. Es un jugador top".

Lesión en la mano

"Primero es que hay que hacer una operación y hay que estar dos meses fuera. Yo me hice daño otra vez y creo que no tengo tiempo para estar fuera, que tengo que ayudar al equipo".

Menos atención que en el pasado

"Para mí es la competición más alta, con más presión y con los equipos más fuertes. No es que nosotros estemos detrás de otros equipos. Cada equipo puede ganar y al final son once contra once en el campo. No hay favoritos. La gente puede pensar 'este equipo va a ganar' y no pasa. Nosotros tenemos un buen equipo y nosotros vamos a pelear hasta ganar esta Champions. Para nosotros la Champions es muy importante".

Trabajo de los delanteros para encajar menos goles

"No creo que sea problema de la defensa o la delantera. Creo que es problema de todo el equipo. Tenemos que trabajar en el campo. Meter goles y encajar menos goles. Eso lo trabajamos en los entrenamientos, pero creo que es algo de todos".

Rajada hace un año de Vinicius

"Yo voy a hablar sinceramente. Lo que me importa ahora es que Vini está bien en el campo y nos aporta mucho. Que mañana jugamos un partido muy importante para nosotros".

Grupo similar al del curso pasado

"Como he dicho antes, la Champions es especial, todos los equipos quieren ganar. Nosotros tenemos que ganar para demostrar que merecemos estar aquí. Nosotros nos miramos a nosotros, el resto no es mi problema".

