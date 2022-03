El 'Pipita' Higuaín abre a Leo Messi la puerta de bienvenida a la MLS

Gonzalo Higuaín continúa con su carrera como jugador de fútbol profesional, aunque, eso sí, alejado de la élite europea. El 'Pipita' que dio el salto al Viejo Continente de la mano del Real Madrid, milita en la actualidad en el Inter Miami de David Beckham, con el que ha protagonizado alguna que otra polémica.

El delantero argentino ha hablado recientemente con el diario Olé. En esta entrevista, Higuaín se ha sincerado sobre cómo recibe y asume las críticas que ha cosechado a lo largo de toda su carrera. Además, también se ha referido al futuro. Tanto de la posibilidad de volver a jugar con la selección de Argentina a la opción de regresar a su país para jugar en su liga.

El 'Pipita' ha asegurado que ha ido cambiando su manera de ver las críticas con el paso del tiempo: "Te adaptas porque si no tienes que dejar. El jugador de fútbol recibe más críticas que elogios. Fue un momento de mi vida que lo sufrí, pero cuando ya te adaptas no es que te vuelves impermeable, porque las críticas duelen siempre, pero te duele de otra manera".

"Cuando vas creciendo lo vas tomando de quién viene o cómo lo dice, cómo está intencionado, si vende o no vende. Te vuelves distinto a la hora de recibir las críticas ¿Cómo me va a afectar lo que venga de otra persona que ni sé lo que hace de su vida y basa sus frustraciones en mí? Al contrario, me río", ha añadido el futbolista argentino.

En cuanto a su nueva vida, el delantero ha explicado que vivir en Miami es "otra cultura" y "otro respeto": "Aquí analizan al jugador en lo deportivo, no se meten con el físico, con si tiene pelo o no. Critican futbolísticamente. Si hizo o no bien algo, si podría haber definido mejor o peor...".

"En Europa hablan más de lo despectivo que de lo que realmente eres como jugador, pero bueno es lo que vende", ha agregado sobre la diferente mentalidad entre continentes. Él se ha mostrado su satisfacción por poder vivir esta experiencia de la MLS. Un barco con el que se ha vinculado tanto a Neymar como a Messi: "Neymar dijo que quería ir a la MLS… ¿Messi? Sí, por qué no. Después está en él la decisión, pero no veo por qué no".

Por último, Higuaín ha comentado que no le queda la 'espinita' de "pude haber dado más" con la Albiceleste: "No me queda ningún resentimiento ni desarraigo de decir: 'Pude haber dado más'. Di todo. Me fui con la conciencia tranquila y no podía darle más. Hay que ser inteligente cuando no puedes dar más y dar un paso al lado".

En cuanto a la posibilidad de retirarse en la liga argentina, ha comentado lo siguiente: "Cuando me fui pensaba en retirarme en River, pero uno no puede proyectar el futuro. Seguramente porque lo digo yo ahora van a salir a decir de todo y si lo dice otro no pasa nada, pero lo sabemos todos… Argentina está muy mal ahora. A nivel seguridad, a nivel todo. Yo cada vez que vuelvo noto cambios gigantescos y no pasa por mi cabeza ni volver a vivir ni a jugar".

