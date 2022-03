Andoni Iraola: "El Rayo es un equipo de barrio y con orgullo, nuestra labor es no fallar a su gente"

Fichó por el Rayo Vallecano en agosto de 2020. Por delante tenía el serio reto de devolver al cuadro madrileño a Primera División. Y, además, hacer olvidar la imagen de un siempre respetado Paco Jémez. Andoni Iraola lo apostó todo tras un acuerdo con Martín Presa y relanzó al equipo a la máxima categoría del fútbol español. Pocos podían pensar que en su segunda temporada estuviera peleando por la final de la Copa del Rey y por un puesto europeo en la clasificación liguera.

El exjugador del Athletic Club atiende a EL ESPAÑOL a horas del partido más importante de la historia reciente del Rayo Vallecano. El equipo necesita remontar el 1-2 de la ida al Real Betis en el Benito Villamarín. En caso de hacerlo, se meterán por primera vez en una final de Copa del Rey.

Iraola, envuelto en rumores sobre un fichaje por el Athletic y renovado con el Rayo hasta el final de esta temporada, afronta el reto seguro de lo que puede hacer su plantilla. Sin importarle las vinculaciones, habla sin tapujos sobre el ambiente externo que afecta al equipo y de la idiosincrasia de un club eternamente obrero.

¿Cómo son las sensaciones antes de un partido tan importante?

Con ilusón de poder dar la sorpresa siendo conscientes de que tenemos un marcador adverso por el marcador de la ida. Siempre te queda la esperanza de hacer un buen partido y poder hacer algo que sería muy bonito.

La sensación es de que es algo complicado o de que es una remontada viable.

Es evidente que es complicado, no solo por el marcador sino también por el rival. En la ida hicimos un buen partido y el resultado fue de 1-2. Tenemos que hacer un buen partido otra vez, pero tener más acierto que es lo que está faltando últimamente.

El Rayo es un equipo al que le gusta crear. ¿A veces se piensa en renunciar al estilo con tal de ganar?

No tenemos que cambiar mucho porque vamos con marcador en contra. Tenemos que ir a ganar el partido y nosotros siempre solemos plantear partidos muy abiertos. El Betis es el que tiene la ventaja de poder elegir si nos quiere esperar o quiere empezar como siempre, que es intentar ganar y seguramente es lo que decidirán. Pero nosotros no podemos especular.

¿Cómo lo vive el vestuario?

Somos consientes de que tenemos una oportunidad de que podemos jugar una final con el Rayo Vallecano. Si nos lo dicen hace unos años igual podría parecer impensable. Venimos de una racha negativa en Liga y existe esa preocupación de querer darle la vuelta a esos resultados.

¿Jugar dos competiciones es la explicación a la mala racha?

No sé hasta que punto afecta. Siempre he creído que la Copa te da muchas más cosas positivas de las que te quita. Es cierto que los últimos partidos de Copa entre semana, luego en Liga hemos perdido. Pero a nivel de grupo, motivación e ilusión, también te da otros aspectos positivos. Está claro que ahora mismo estamos en la peor racha que hemos tenido esta temporada.

El hecho de que sea la Copa, que es donde los equipos humildes dan sorpresas, y el Rayo tiene esa idiosincrasia de humilde. ¿Le da más sentimentalismo al partido?

Al final se dice mucho de los equipos humildes y suele haber pocas sorpresas -risas-. Si miras los últimos campeones de Copa que llegan a las finales los últimos años y la realidad es que es muy difícil. Empezamos todos en la competición y normalmente los equipos importantes se imponen. Este año, al no estar Barça y Madrid, parece que cualquiera tiene opción de ser campeón. Estamos contentos de ser uno de esos cuatro equipos con opciones.

Cuando se llega a este punto, que parecía impensable, ¿da más rabia caer eliminado o da la sensación ya de haber triunfado?

Para nosotros es un orgullo haber llegado, pero cuando llegas quieres un pasito más. Eso supondría jugar una final que el Rayo nunca ha jugado en su historia. El premio es muy muy grande. La dificultad va acorde a ese premio. Va a ser un partido muy bueno y certero para conseguir el pase a la final.

¿Está capacitado el equipo para quedar en una fina de Copa y alto en Liga?

No los sabemos ninguno -risas-. La clasificación nos va poniendo en nuestro lugar. Durante la temporada hay épocas mejores y peores. Todos los equipos pasamos rachas. A final de temporada la clasificación nos dirá dónde merecemos estar. Nos puede pasar a nosotros y a todos los equipos, no podemos jugar a ser adivinos.

Con un calendario tan apretado, ¿se puede buscar la desconexión o hay que estar concentrado todo el rato?

No hay mucho tiempo para descontectar. Cuanto más nivel y más rondas pases... Hay equipos con competición europea que tienen que jugar entre semana. Sus entrenamientos son los partidos. Y es jugar, descansar, jugar, descansar. Y mentalmente tienes que estar muy preparado para soportar un calendario de estos. Es una buena señal. El Betis, que es el único vivo en las tres competiciones, estará sufriendo a nivel físico y mental, pero estará encantado de seguir en las tres competiciones.

Hablando de ese factor mental. El hecho de ser jugador, ¿le da ese plus para conocer a la plantilla? No sé si ha vivido casos de debilidad mental por la presión.

Haberte visto ahí, momentos buenos y peores durante tus temporadas, momentos en los que estás más cansado y vas más justo. Al final hay que intentar llegar preparado a los partidos. Cuando estás cansado, yo lo que suelo decir es que no se suele notar al final de los partidos, sino al comienzo cuando te falta esa chispa. A medida que van pasando los minutos todo se va igualando. Hay que estar preparado en los previos para iniciar los partidos en la mentalidad adecuada.

Todo este ambiente que hay en torno al Rayo. ¿Llega a la plantilla y afectan?

No podemos escudarnos en eso. Sería muy fácil para todos decir que las cosas externas nos afectan. Tenemos que intentar cada uno en su posición hacer su trabajo de la mejor forma posible, que es lo que ha venido haciendo este grupo desde que yo lo conozco. Al final todo el mundo está muy concienciado de que no te puedes excusar en lo de fuera para no dejar de rendir cada uno en lo suyo.

No podemos escudarnos en eso. Sería muy fácil para todos decir que las cosas externas nos afectan

Entiendo entonces que las cosas de fuera llegan al vestuario y que su trabajo que es no afecten.

Cada uno se tiene que centrar en su trabajo porque es la mejor forma de que las cosas vayan mejor. Hay cosas que no dependen ni de jugadores ni de entrenador, pero al final nosotros no podemos escudarnos en el entorno para no hacer todo lo que podamos cada uno en su área.

Cada club es un mundo, pero el Rayo tiene ese vínculo con la afición que todo lo que afecta llega a la plantilla.

Está claro. Existe esa cercanía con el aficionado que es uno de los aspectos positivos del Rayo. Y evidentemente te enteras de los problemas, de las situaciones que se dan fuera. Pero yo soy muy insistente, es la realidad y esto no puede ser un motivo por el que nosotros no rindamos y no saquemos resultados deportivos.

Ahora el tema de actualidad es la invasión de Ucrania. Hay muchos clubes con jugadores implicados. ¿En el Rayo se está notando en las sesiones?

No tenemos ningún jugador involucrado directamente y estamos como el resto de la sociedad esperando ver cómo se desarrollan los acontecimientos. No nos ha afectado en el día a día.

Centrándonos en la Copa. En una hipotética final, que imagino que no quiere hablar de ello. ¿Le haría más ilusión si fuera el Athletic?

Bastante tengo con la semifinal contra el Betis -risas-. Tenemos una hazaña complicada por delante. Siempre digo lo mismo: el día que mi equipo no esté, en este caso el Rayo, evidentemente animaré al Athletic como un aficionado más. A mí lo que me preocupa ahora es pelear por nuestras opciones e intentar llegar a la final.

¿Le molestan los rumores?

No es que me molesten, pero se tiende a pensar que como jugaba allí pues nuestros destinos alguna vez tienen que cruzarse. Hay casos en los que se da que sí y casos en los que se da que no y tenemos que estar todo el rato respondiendo. Casi desde que empecé respondo a esta pregunta. Tengo que hacer mi camino, lograr cosas como entrenador para construir mi camino y en eso estoy. Acabo de empezar.

Si surgen los rumores y acaba de empezar, también es buena señal de que algo bien se hace.

Al final a nosotros se nos valora si cumplimos los objetivos. Ya sabemos cómo es este mundo y profesión. Cuando empiezas una temporada, no sé qué porcentaje de entrenadores habrá que continúen y cumplen objetivos. Cada temporada nos enfrentamos a un reto muy difícil y tenemos que ir salvando obstáculos. En mi caso, igual que el resto de entrenadores.

No sé si ha habido aficionados o jugadores que le hayan dicho algo.

No especialmente, si te digo la verdad.

También refleja la seguridad que hay en su trabajo y concentración en la temporada.

Creo que al final a cada aficionado le importa su equipo, que gane y que vayan bien las cosas. En mi caso, mi trabajo es ese. Que el aficionado del Rayo se sienta orgulloso de los jugadores que ve y de cómo juegan.

Como se suele decir, equipo de barrio y con orgullo de serlo. Nos toca representarles en el campo

Si en Bilbao están los leones, ¿en Vallecas qué hay?

Pues hay mucha gente que es muy del Rayo y que se siente muy orgullosa de ser del Rayo. Y eso es algo precioso. Como se suele decir, equipo de barrio y con orgullo de serlo. Nos toca representarles en el campo, sobre todo a los jugadores que son los protagonistas y los que salen. Nuestra labor es no fallarle a esa gente.

Ahora se habla de fútbol moderno o fútbol modesto. ¿Usted de qué es?

Hay lugar para todos. Cada uno se encuentra cómodo y decide apoyar al equipo donde se sienta más representado. Al final, hoy en día hay equipos con distintas tipologías y cada uno puede elegir libremente el suyo.

¿Qué le pide Iraola al partido y qué supondría llegar a la final?

El gol que es lo que nos está faltando y así sorprender a un Betis que está en un gran estado. Y supondría conseguir algo histórico para el club. El hecho de jugar una final de Copa que no se ha conseguido nunca. Supondría una satisfacción de cara a toda la gente que nos apoya todos los días.

