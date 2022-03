La tentación europea de Ferland Mendy: preocupa en el Real Madrid su caso

Ferland Mendy entró de puntillas en el conjunto blanco hace tres veranos, pero su poderío físico y su fiabilidad defensiva le han convertido en indiscutible en el once del Real Madrid. Después de empezar esta temporada lesionado, lo que le apartó de los diez primeros partidos oficiales, ha vuelto a demostrar que es una garantía para el equipo por su fortaleza defensiva. El equipo blanco le confía el lateral izquierdo en el presente y en el futuro, pero son varios los que le tientan.

Desde el verano pasado, el entorno del jugador de fútbol francés ha hecho pública su intención de mejorar el actual contrato. Fichado en 2019 por 48 millones más cinco en variables y con contrato hasta 2025, Mendy es uno de los laterales izquierdos mejora valorados en todo el mundo.

El ex del Lyon es consciente de que el club atraviesa por un periodo complejo en lo económico, sobre todo porque se piensa hacer una gran inversión en verano para mejorar la plantilla. Esta cuestión motiva al futbolista y considera que es motivo suficiente para no escuchar a otros clubes.

Los interesados

Aún así, el entorno del jugador ha tenido otras propuestas. El PSG fue uno de los clubes que comenzaron a abordar al futbolista. Sobre todo esto sucedió con la acometida final del Real Madrid por Kylian Mbappé el pasado verano. El fichaje de Nuno Mendes frenó este interés, aunque los parisinos no han dicho su última palabra sobre el lateral galo. En ningún momento lo han descartado y creen que mejoraría el rendimiento del joven portugués fichado.

Este interés también ha aparecido en la Premier League. El equipo que más ha insistido hasta ahora es el Chelsea, donde Ben Chilwell no termina de asentarse y Marcos Alonso tiene un papel secundario. El Manchester City, tras los problemas de Benjamin Mendy, necesita reforzarse en esta posición y ve con buenos ojos la contratación del jugador del Real Madrid. Además, han demostrado no tener escrúpulos a la hora de gastarse dinero en un futbolista para su defensa.

El dinero del Newcastle no ha sido suficiente para atraer al futbolista, ya que no ve en el nuevo rico de la Premier una buena opción. En el resto de Europa, la Juventus, en pleno proceso de reconversión, también ha mostrado interés por Mendy, aunque económicamente no puede competir con las opciones de Inglaterra ni con el Real Madrid. Aún así, no se descartan de la pelea si el futbolista muestra una intención de salir del club.

Jugador esencial

En el Real Madrid ni se plantean su salida, ya que ha demostrado ser un futbolista esencial en estas temporadas. Su mejora de contrato, por ahora, está parada, como sus opciones de cambiar de equipo en este momento.

En cualquier caso, la entidad no está del todo tranquila con su situación porque conoce el interés que existe por el en el mercado y la disposición del entorno por mejorar sus condiciones económicas. El jugador está concentrado en buscar su segunda Liga como merengue, mientras que será baja en el choque de vuelta de Champions tras ver la tarjeta amarilla que acarreaba suspensión.

De cara al futuro, eso sí, el Real Madrid sabe que tiene opciones de sobra para esta posición. Mientras Marcelo dará un paso al lado este verano, hay tres opciones aún abiertas para los blancos.

Fran García es de la que más se ha hablado en los últimos días, ya que el jugador del Rayo Vallecano sigue perteneciendo en parte a los blancos. La gran esperanza de la cantera es Miguel Gutiérrez, que este fin de semana ha vuelto a brillar con el Castilla. Además, todavía existe una cláusula de recompra por Sergio Reguilón.

