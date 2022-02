La FIFA y el ecologismo: por qué no quiere "un futuro más verde" en el Mundial de clubes

Gianni Infantino y la camiseta del Palmeiras que no ha permitido, en un fotomontaje.

Los compromisos de la FIFA con el medioambiente durante la época de Gianni Infantino se han rubricado a nivel internacional con acuerdos con entes gubernamentales. Pero un gesto durante el Mundial de clubes que se está llevando a cabo en Abu Dhabi lo pone en entredicho. Palmeiras tenía intención de lucir su segunda equipación en la final de este sábado, pero no ha podido hacerlo; al menos con la de este año. ¿El motivo? Un lema en forma de líneas: "Por un futuro más verde".

A Palmeiras se le conoce como el 'Verdao' en Brasil. De cara a este 2022, Puma y el club de fútbol llevaron a cabo esta idea de camiseta para la segunda equipación. El blanco virgen sería el color predominante, roto por unas líneas finas en las que se puede leer el lema en cuestión. El mensaje es parte de una campaña del club para participar en causas sociales ya que el manto, como se conoce a las casacas en el país sudamericano, está fabricado con materiales sostenibles.

Cabe destacar que Brasil, el país del Amazonas, vive una importante crisis medioambiental en torno a la selva. Esta zona perdió 13.235 kilómetros cuadrados de árboles en un año durante la gestión del Gobierno de Jair Bolsonaro, según los informes presentados a nivel estatal en 2021. La cifra supone que la deforestación ilegal entre agosto de 2020 y julio de 2021 aumentó un 22% respecto al periodo anterior, cuando sumó 10.851 kilómetros cuadrados. Es la más alta registrada en los últimos 15 años.

A parceria que já deixou a América Verde, hoje abraça a causa sustentável.



PUMA x @Palmeiras Away 2022 🟢#PorUmFuturoMaisVerde mesmo na camisa branca.

Construída em fio cru e tecidos não tingidos. #QuandoSurgeOPalmeiras pic.twitter.com/UaCpj7pGgn — pumabrasil (@pumabrasil) February 2, 2022

La rigurosidad de la FIFA con los mensajes que se salen del carril habitual y, sobre todo, de lo que al deporte concierne, impide que Palmeiras muestre este mensaje al mundo entero. Según el reglamento de la organización, no se puede imprimir ningún mensaje en los uniformes de juego de los equipos y, por lo tanto, la camiseta fue vetada. A pesar de que el club trató de defender que no se trataba de algo politizado, aunque es muy difícil estimar que no es así, el ente presidido por Gianni Infantino se ha mantenido firme.

El compromiso de la FIFA

En 2016, la FIFA se incorporó a la Iniciativa Neutralidad Climática de la Secretaría sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, convirtiéndose así en la primera organización deportiva internacional en hacerlo. Al sumarse a la campaña, el organismo mundial se comprometió a seguir esforzándose para alcanzar la neutralidad en las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un compromiso que se eleva a todas las competiciones que organiza.

El Mundial de clubes de este 2022 se celebra en Abu Dhabi en el mismo momento en el que en Dubai se exhibe la Exposición Universal aplazada desde 2020. El ente asegura que mide y compensa las inevitables emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con los Mundiales, al menos en los dos últimos en Brasil y Rusia. Esas acciones climáticas, aseguran, proseguirán también con motivo de la cita en Catar este 2022.

Palmeiras, jugando la final con la camiseta del año pasado. REUTERS

Durante el último Dia Internacional de La Tierra, Thani Al-Zaraa, director del Departamento de Transporte del Comité Supremo de Catar, explicó las iniciativas del Mundial que contribuirán en reducir las emisiones del carbono durante la cita. Indicó que brindar transporte favorable al medio ambiente como el metro de la ciudad de Doha, el tranvía y vehículos enérgicamente eficientes deberían reducir las emisiones durante las actividades del acontecimiento que reunirá a millones de personas.

Mensajes políticos y activismo

No es la primera polémica con los mensajes que tratan de lanzar algunos futbolistas. Sin ir más lejos, la UEFA se enfrentó a la polémica de Alemania y su selección con respecto a la lucha contra la homofobia durante la última Eurocopa. El organismo europeo abrió un expediente contra Manuel Neuer por lucir un brazalete arcoíris, mientras que evitó que el Allianz Arena luciera con los mismos colores durante el partido del equipo germano contra Hungría.

La polémica se vuelve a ceñir sobre lo que es política y lo que es reivindicación en el deporte. El todo o nada suele ser el resultado más eficaz que encuentran las organizaciones para lavarse las manos. Mientras tanto, se celebran citas en lugares donde el respeto de los derechos humanos está en entredicho. La FIFA puede asociarse a mensajes a favor del clima, pero no permite que un club en una de sus competiciones haga lo mismo.

Todo ello cuando Bolsonaro es un hincha más de Palmeiras. El presidente no se ha pronunciado sobre este suceso en el que su equipo de fútbol pone en relieve una realidad crítica de su país. En cualquier caso, el máximo representante del país sudamericano tampoco reparará sobre esta cuestión tras la prohibición de la FIFA. El ejemplo del ecologismo quedará adscrito solo a las competiciones sudamericanas y brasileñas.

