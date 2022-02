El deporte de EEUU suma otro escándalo: casos de acoso sexual y racismo en la selección de snow

El deporte estadounidense se ha visto salpicado por un nuevo escándalo. Sin embargo, en esta ocasión resulta realmente grave ya que afecta directamente a un equipo que está en competición en estos momentos. Se trata de la selección de snowboard que estos días está disputando los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022.

La deportista Callan Chythlook-Sifsof, quien fuera olímpica en Vancouver hace 12 años, ha hecho públicas una serie de denuncias contra varios miembros importantes del equipo nacional. Se trata de unas acusaciones de acosos sexuales y de racismo que han provocado todo un seísmo dentro de la concentración de la delegación de Estados Unidos en Pekín.

La snowboarder ha señalado al actual entrenador del equipo nacional, Peter Foley, como el principal culpable de estas acusaciones que ha callado durante más de una década y que ha liberado justo ahora. Sin duda, una noticia poco conveniente para un país que se juega el orgullo patrio en esta competición que, a su vez, se está viendo salpicada por la inestabilidad política que reina entre países como Estados Unidos, China o Rusia.

Los Juegos de Invierno se han convertido en parte del tablero bélico sobre el que se está jugando el futuro del mundo y los americanos tienen ahora un nuevo motivo por el que preocuparse. Todo hace indicar que las acusaciones de Callan Chythlook-Sifsof no se van a quedar ahí.

Callan Chythlook-Sifsof viaja a una competición

Las acusaciones de Callan

La bomba ha estallado en la concentración de la selección de snowboard de Estados Unidos. Mientras en los últimos días han estado pendientes de sus competiciones, ahora van a tener que estar atentos a la batalla legal que se va a plantear entre el seleccionador Peter Foley y la exolímpica Callan Chythlook-Sifsof. Foley ha sido acusado de acoso sexual y al parecer el caso tiene bastante que analizar.

Callan acusa al seleccionador de aprovecharse de su puesto para hacer fotos desnudas a las atletas que ha tenido a su cargo. Una práctica tan deleznable como duradera, ya que según las propias palabras de Chythlook-Sifsof, Foley llevaría haciendo esto los últimos 10 años. Y ha sido ahora cuando esto ha salido a la luz a raíz de sus denuncias.

El revuelo ha sido máximo y eso ha provocado que Federación Estadounidense de Esquí y Snowboard haya abierto una investigación para esclarecer los hechos. De momento, Peter Foley parece estar contra las cuerdas en esta guerra que se ha abierto en el equipo nacional. Sin embargo, las acusaciones no se quedan ahí.

Tal y como afirma la propia Callan, en el año 2014 fue víctima de unos comentarios sexuales junto a una compañera. Estas prácticas se extendieron en el tiempo, algo con lo que tuvieron que lidiar mientras intentaban seguir con sus carreras deportivas. "No puedo ver otros Juegos sin hablar de esto públicamente", afirmaba la exsnowboarder en una publicación realizada en su perfil oficial de la red social Instagram.

"No volveré a cargar con esto. Las personas que he nombrado se comportaban abiertamente de forma tóxica, pero la verdad es que la cultura del equipo estadounidense protegía este comportamiento. Se han normalizado cosas que no están bien".

Callan Chythlook-Sifsof tratando su tabla antes de una competición

Casos de racismo

El caso no se queda solo en esas acusaciones de acoso sexual realizadas contra el seleccionador Foley. En su particular comunicado oficial a través de redes sociales, Callan Chythlook-Sifsof también dispara contra el que fuera su compañero en el equipo nacional. Se trata de Hagen Kearney.

Contra él no pesa ningún caso de acoso sexual ni nada relacionado con las denuncias hechas sobre su entrenador. Sin embargo, sí le señala como una figura que ha fomentado el racismo dentro del equipo nacional, algo que incluso le ha acarreado una presión extra y una inestabilidad mental que ponía en riesgo su salud y sus resultados deportivos.

Estas denuncias han sido incluso más precisas que las realizadas contra el técnico. Callan acusa a Keraney de haber utilizado una terminología racista contra ella durante una competición celebrada en el año 2014, algo que le hirió profundamente. Este lamentable suceso alteró la tranquilidad de la concentración de la selección de Estados Unidos mientras permanecían en Canadá.

Allí se disputaban las eliminatorias para clasificarse para los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. Sin embargo, Callan no pudo ofrecer su mejor nivel después de haber sufrido la persecución de su compañero, algo que le afectó profundamente tanto en lo personal como en lo deportivo.

Callan Chythlook-Sifsof durante una competición

Problemas para Estados Unidos

El país americano se ha vuelto a ver salpicado por un escándalo de este tipo que se une a su largo historial de casos. Deportes como la gimnasia, la natación o el fútbol han estado salpicados en los últimos años por esta lacra que se extiende por Estados Unidos de manera imparable. Y ahora ha sido el snow la disciplina alcanzada.

Las federaciones ya están realizando importantes investigaciones para llegar hasta el fondo del asunto y tomar una determinación sobre las acusaciones de Callan. Se están haciendo avances en ambos casos, pero de momento se mantiene la cautela para intentar también preservar la mayor tranquilidad posible dentro de la delegación nacional que se encuentra en Pekín disputando la recta final de los Juegos.

"Nos tomamos estas acusaciones muy seriamente y ya estamos investigándolas". Con este mensaje, la federación norteamericana de esquí y snowboard ha intentado zanjar el asunto mientras avanzan esas investigaciones que se están llevando a cabo y que tendrán que esclarecer si las acusaciones de la exsnowboarder estadounidense son ciertas. De momento, la bomba ya ha estallado tanto en el país como en Pekín provocando un auténtico seísmo.

[Más información: Nathan Chen, el 'infiltrado chino' que hace historia para EEUU: de huir de la homofobia al oro olímpico]

Sigue los temas que te interesan