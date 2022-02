Nathan Chen, el 'infiltrado chino' que hace historia para EEUU: de huir de la homofobia al oro olímpico

El caso de Nathan Chen es uno de esos tan particulares que deja el deporte. En mitad del conflicto entre China y Estados Unidos y que ha vivido sus propias tiranteces en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, el patinador ha puesto algo de luz, y también algo de morbo. La suya es una medalla de oro que tiene un sabor especial, tanto a nivel deportivo como a nivel personal.

Chen se ha colgado la presea más valiosa y se ha situado en lo más alto del podio en la prueba de patinaje artístico individual en categoría masculina. Un éxito para el que estaba destinado después de llevar más de 1.300 días sin perder una gran competición. Un récord absoluto que además le ha servido para quitarse el mal sabor de boca que le dejaron los pasados Juegos de Pyeongchang, donde no pudo cumplir con las altísimas expectativas generadas.

A su anterior cita llegaba como uno de los grandes candidatos, pero el programa corto le falló. Ahora, en Pekín estaba llamado a ser el auténtico dominador de la modalidad y lo cierto es que no ha tenido piedad sumando el registro más importante de su carrera profesional. Nathan ha llegado a estar invicto durante más de tres años en los que ha sumado competiciones y reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional. Varios récords que han precedido esta espectacular victoria en Pekín 2022.

Los 218.63 puntos que sumó en el programa libre le situaron, esta vez sí, por encima de cualquier rival y fuera de cualquier competencia por el resto de los metales. El oro estaba reservado para él después de una demostración de altura. Finalmente, terminó su actuación global con una puntación de 332.60 puntos. Más atrás quedaron sus máximos rivales, los japoneses Yuma Kagiyama (310.05) y Shoma Uno (293.00).

Nathan Cheng durante uno de sus ejercicios en los JJOO de Invierno de Pekín 2022 Reuters

El infiltrado de EEUU

Esta victoria tan especial de Nathan Chen pasará a la historia por muchos motivos. El principal no es otro que la recuperación de Estados Unidos del cetro del patinaje artístico. Pero no será el único, ya que su rostro en el podio marcaba la felicidad del que ve su sueño realizado después de toda una carrera peleando por un gran éxito.

Después de vencer al otro gran favorito de la contienda, Yuzuru Hanyu, Nathan ha tocado con los dedos su mayor éxito. Su oponente quiso rizar el rizo de lo legendario al culminar en unos Juegos el reto de lograr un cuádruple axel. Sin embargo, probando lo imposible se encontró con lo inesperado al quedarse fuera del podio. Hanyu tropezó con el programa corto, como le ocurriera a Chen en Pyeongchang, y terminó culminando una actuación decepcionante para lo que su legendaria carrera marcaba.

De esta forma, acercó la victoria del conocido como 'infiltrado chino' en el ejército de patinadores de Estados Unidos. Sus rasgos faciales, asiáticos a más no poder, le delatan en mitad de un conflicto internacional que podría tener importantes consecuencias en el futuro. Estados Unidos y China no pasan por un buen momento, pero Nathan ha demostrado que lo que realmente hace la fuerza es la unión y no la guerra.

Chen, a sus 22 años, ya ha tocado el cielo del patinaje artístico con esa ansiada medalla olímpica. Y lo ha hecho defendiendo los colores de Estados Unidos y emocionándose al escuchar su himno en el podio. Así lo marca su nacimiento en Salt Lake City, en Utah. Sin embargo, su diversidad la marcan sus orígenes familiares, los cuales ahora celebran medallas para los americanos a pesar de tener su procedencia en China.

Sus padres, Hetty Wang y Zhidong Chen, nacieron en China, pero tuvieron que abandonar el país para buscar una vida mejor para su núcleo familiar. Esto fue en 1998, antes incluso de que Nathan naciera, ya que fue el menor de cinco hermanos. Los padres emigraron a Estados Unidos y un año después llegó al mundo este excelente patinador.

Su madre, Hetty, comenzó a trabajar como traductora médica mientras que su padre Zhidong ejerció de científico e investigador. Su prometedora carrera le hizo escalar rápidamente hasta convertirse en el presidente de MultiTarget Pharmaceuticals LLC en Salt Lake City. Ahora, en 'territorio enemigo', disfrutan de los éxitos de su hijo, que defiende los colores de la bandera de Estados Unidos que le vieron nacer, en Pekín a pesar de sus orígenes familiares.

Nathan Chen celebrando su oro en los JJOO de Invierno de 2022 en Pekín Reuters

Lucha contra la homofobia

Nathan Chen no solo ha tenido una dura vida ligada al patinaje. También ha tenido que luchar contra aquellos que han puesto dudas contra su sexualidad, como si fuera algo sobre lo que tener que debatir. Este patinador estadounidense ha tenido que convivir con la crítica constante sobre sus gustos, ya que muchos le han criticado por una supuesta homosexualidad que él tampoco ha querido confirmar haciendo valer su más estricto derecho a la intimidad.

Nathan Chen ha sido señalado desde diferentes sectores como un deportista homosexual a pesar de que durante su vida personal ha sido relacionado con varias mujeres. De hecho, se le atribuyen relaciones con personajes como Ámbar Glenn o Mai Mihara. Ambas relaciones de hace ya varios años.

Además, durante sus apariciones ha tenido que hacer frente a insultos y cánticos homófobos, algo que ha sido una constante durante sus años en la élite del patinaje mundial. Sin embargo, él siempre ha preferido refugiarse en su actividad deportiva y en su guitarra para evadirse de todo este tipo de críticas. Es un gran aficionado de la música y de los instrumentos de cuerda.

Ahora, en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, Nathan Chen ha elegido a un artista que rompe fronteras y barreras como Elton John para ofrecer su arte encima de unos patines. Muchos han interpretado esta elección como respuesta a todos esos comentarios e insultos homófobos que ha sufrido durante algunas etapas de su carrera profesional.

Este triple campeón del mundo de patinaje se ha dado la mano con la banda sonora de Rocketman para terminar de hacer historia y colgarse el oro olímpico. Un premio muy merecido a una carrera que está llamada a romper fronteras.

[Más información: Kamila Valieva, un positivo que amenaza los JJOO: así es la trimetazidina por la que discuten Rusia y el COI]

Sigue los temas que te interesan