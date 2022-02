Kamila Valieva, la niña prodigio del patinaje, ve peligrar sus Juegos: dio positivo por dopaje

La participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Kamila Valieva, la niña prodigio rusa del patinaje artístico, corre serio peligro. La Agencia Internacional de Pruebas (ITA) ha confirmado este viernes el positivo de la olímpica de 15 años en una prueba antidrogas realizada en diciembre. Será el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) el que decida si expulsa o no a Valieva tras el recurso del COI.

Kamila Valieva dio positivo por Trimetazidina, una sustancia prohibida por la AMA. La prueba fue realizada hace menos de dos meses durante los campeonatos nacionales rusos celebrados en San Petesburgo (25 de diciembre). La Trimetazidina es una medicina utilizada para combatir problemas cardíacos que no contribuye a la mejora del rendimiento deportivo.

La prueba positiva, como agrega el comunicado de la ITA, fue analizada e informada por un laboratorio acreditado por la AMA en Suecia el 8 de febrero, un día después de que Valieva llevó al Comité Olímpico Ruso al oro en el evento por equipos en Pekín.

El COI apela al TAD

El resultado analítico adverso dio lugar a una suspensión provisional inmediata por parte de la agencia antidopaje de Rusia (RUSADA). Tras ello llegó el recurso de Valieva, lo cual provocó el levantamiento temporal de la suspensión para que pudiera seguir compitiendo en los Juegos.

El Comité Olímpico Internacional (COI) se ha pronunciado para apelar la decisión ante el TAD. Eso significa que el máximo organismo olímpico quiere tener una decisión definitiva lo más pronto posible porque "se necesita antes del 15 de febrero", día en el que Valieva volverá a competir en la prueba individual femenina.

Kamila Valieva, durante su actuación en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022. EFE

Tras su positivo, la organización decidió suspender la ceremonia de entrega de medallas del torneo de patinaje artístico por equipos. Valieva y otros integrantes del equipo ruso no volvieron a entrenar en el hielo hasta este jueves. Entre los días 14 y 16 de febrero se celebran las pruebas individuales de patinaje artístico en las que Valieva, en el cuadro femenino, es favorita al oro. El día 15 era su turno.

Dopaje en Rusia

Hay que recordar que, debido al dopaje de Estado, la expedición rusa compitió muy mermada en los anteriores Juegos de Invierno (2018), mientras en estos participa con el equipo al completo, pero sin himno ni bandera. En los Juegos Olímpicos de Tokio también se vio afectada por esto.

El dopaje vuelve a afectar a Rusia y en la prensa del país ya empiezan a informar sobre una posible sanción ejemplarizante para la patinadora y, como consecuencia, la pérdida de la medalla de oro del equipo ruso. La legendaria entrenadora Tatiana Tarásova se pronunció, negándose a creer que Valieva está implicada en un caso de dopaje: "No me lo creo. No. No creo esta locura. No puede ser. Es una niña pequeña. Es una niña y deportista fantástica. Kamila no ha tomado nada".

