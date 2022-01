Los niños del fútbol ponen condiciones a los grandes: el pulso de Xavi Simons y Paul Wanner

Con nombres como los de Kylian Mbappé o Erling Haaland copando la actualidad del mercado de fichajes, aparecen otras aún más jóvenes figuras que quieren disponer cuanto antes de un sitio en la élite del fútbol. Este puede ser el caso de Xavi Simons o Paul Wanner, dos de los jugadores más prometedores del momento.

El primero milita en las filas del Paris Saint-Germain, aunque antes se formó en las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona. El segundo es la nueva promesa del Bayern Múnich y ambos tienen algo en común: son tentados por otros equipos de Europa que les garantizarían la titularidad.

Fue Xavi Simons el primero en salir del cascarón. Con 18 años ya cumplidos, el jugador nacido en Países Bajos ha demostrado una gran personalidad pese a su edad. No dudó en salir de Can Barça para probar suerte en el todopoderoso PSG. Por el momento, es la joya de la cantera con un saldo de tres goles y seis asistencias en lo que va de temporada en la UEFA Youth League.

Pero todo no es cantera y ya llama a las puertas del primer equipo. En el último duelo, nada más y nada menos que contra el Olympique de Lyon, Mauricio Pochettino le dio la alternativa como uno de sus cambios y cambió la cara de su equipo. Incluso desde L'Équipe lo reconocen: "Le dio vida al PSG".

Esto puede significar un punto de inflexión para él en el Parque de los Príncipes. De no ser así, Xavi Simons tiene claro que no le temblará el pulso a la hora de cambiar nuevamente de equipo. Pide más protagonismo en el primer equipo. Acaba contrato este junio de 2022 y si no consigue ese rol más importante, se irá.

Para ello cuenta con Mino Raiola. El representante italiano es uno de los grandes agentes del momento y si algo sabe manejar a la perfección es el mercado. Ahí se mueve como pez en el agua, encontrando el mejor acomodo a sus futbolistas según sus deseos.

Ahí entra la disyuntiva: dar un paso atrás para luego poder dar dos adelante o seguir como hasta ahora. El Glasgow Rangers le ofrece no solo un contrato importante a nivel económico, sino también un puesto en su once titular. Oferta seductora, aunque eso supusiese salir de París para jugar en Escocia.

'Caso Paul Wanner'

El caso de Xavi Simons no es único, también en Alemania se ha abierto el expediente Paul Wanner. El Bayern Múnich es uno de los equipos más potentes del Viejo Continente. Cuenta con jugadores de la talla de Robert Lewandowski o Thomas Müller. Una máquina perfectamente engranada que siempre lucha por conquistar la Champions League al final de cada temporada.

Un club que no acostumbra a comprar a precios desorbitados y que ahora cuenta con una importante nueva generación en su cantera. Entre ellos destaca el nombre de Paul Wanner, quien se convirtió en el jugador más joven en debutar en la Bundesliga con el equipo bávaro. Con 16 años y 15 días, se estrenó frente a Borussia Mönchengladbach en la liga alemana.

Además, es el segundo futbolista más joven en debutar en la Bundesliga, tan solo por detrás de Youssoufa Moukoko, la joya que tiene entre manos el Borussia Dortmund. Volviendo a Paul Wanner, nacido en el año 2005, el centrocampista jugó 15 minutos y aunque el Bayern acabó perdiendo ante el Gladbach, nadie olvidará el 'nacimiento' de esta nueva estrella.

Julian Nagelsmann no pudo evitar hablar maravillas sobre él: "Paul debe mantenerse centrado, entonces las puertas estarán abiertas para él. Es un talento increíble. Quiere el balón, es valiente, su zurda es muy potente, es rápido. Le tengo en el punto de mira". Un guiño que puede resultar clave en el futuro del centrocampista, quien se debate entre renovar o no.

Hacerse un sitio en la rotación del Bayern Múnich no es fácil. Si debutó a tan temprana edad es por el brote de Covid-19 que asola a la plantilla bávara. Es por eso por lo que Paul Wanner debe decidir qué hacer con su futuro. Acaba contrato el 30 de junio y, según informa Kicker, ha puesto dos condiciones para renovar. Una es entrenar habitualmente con los 'mayores'. La segunda es ir entrando poco a poco en la dinámica del primer equipo.

De él resaltan su técnica en el club y, por el momento, continuará entrenando a las órdenes de Nagelsmann. Incluso medios como Sport1 señalan que puede volver a tener minutos frente al Colonia. En principio, sus planes pasan por el Bayern Múnich. Su intención es continuar creciendo en el equipo de sus amores, descartando así la alternativa de comenzar una nueva aventura en Inglaterra. Así las cosas, parece que ambas partes están condenadas a entenderse... aunque con condiciones.

