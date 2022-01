Nico Paz, el talento argentino y canario que viene en La Fábrica del Real Madrid

La Fábrica del Real Madrid no frena y este comienzo de 2022 ha dejado un nombre. Nico Paz (Santa Cruz de Tenerife; 2004) debutaba el sábado en el Alfredo Di Stéfano con el Castilla. Su familia estaba en la grada después de saber que iba convocado y pudieron presenciar su estreno en la Primera RFEF. Su gran fin de semana no se quedaría ahí. El Juvenil A ganaba al Getafe y lo hacía con un gol suyo a los tres minutos de estar sobre el campo. El extremo canario, de sangre argentina, lleva un tiempo destacando en la cantera merengue.

A Paz se le puede calificar como centrocampista ofensivo, ya que suele tener una posición más interior a pesar de jugar en banda. El futbolista de 17 años llegó al Real Madrid en 2016 desde su Tenerife natal. Se incorporó al Infantil B a su llegada siendo reclutado como uno de los grandes talentos de la isla. Actualmente juega su sexta temporada en La Fábrica y su progresión ha sido más que interesante en los últimos años, no solo en la calidad, si no que también por su evolución física.

Nico es un jugador que ha ido alternando las posiciones del centro del campo y de lateral en las distintas categorías de La Fábrica. Aunque ahora se le ve tanto por la banda izquierda como por la derecha, es en esta última banda donde mejor rendimiento tiene; es desde la que se perfila para su gran disparo con la pierna zurda. Esta progresión le ha dado una importante madurez, ya que sabe los secretos de estas posiciones.

La familia de Nico Paz viéndole debutar con el Real Madrid. #Emoción pic.twitter.com/N08PwqnSzZ — Javier Caireta-Serra (@JavierCaireta) January 8, 2022

Su evolución física en los últimos años ha sido impresionante, ahora es un jugador con un cuerpo más grande, bastante fuerte, sobre todo para lo liviano que era con 13 años cuando llegó a La Fábrica. El nuevo fútbol pide una preparación técnica muy alta, pero son la fuerza y la resistencia las que marcan la diferencia. Esto lo convierte en un jugador muy completo ahora, ya que tiene excelentes habilidades futbolísticas además de su potencia. Esta es la principal razón por la que Raúl González Blanco le ha llamado con el filial.

Zurda portentosa

Nico es un jugador muy talentoso con una zurda maravillosa. Tanto en las labores de creación como en las de finalización destaca. Es muy inteligente, tiene una gran facilidad para marcar la diferencia en el último tercio del campo, ya sea pasando, regateando o disparando. Durante el partido se le puede ver abandonando su posición para irse al campo propio y ayudar en la creación de la jugada.

Durante la pretemporada del Castilla tuvo la oportunidad de debutar con el filial madrileño en un amistoso ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Ahora, el debut del pasado sábado contra el Andorra le sitúa en un nuevo foco. Nico está teniendo una gran temporada hasta ahora con el Juvenil B de Fran Beltrán, es el máximo goleador del equipo.

Beltrán utiliza un 4-2-3-1 la mayor parte del tiempo y Nico suele posicionarse en el once inicial como extremo izquierdo o derecho. Sin embargo, en el sistema de juego del equipo, no es un verdadero extremo ya que el técnico de La Fábrica pide a sus dos extremos que entren por dentro para que los laterales tengan más amplitud. Paz es un centrocampista de espíritu libre que se mueve mucho y no duda en influir en diferentes zonas del campo.

Es un jugador que una vez que recibe el balón entre líneas, es muy peligroso, porque tiene muy buen control del balón y un buen primer toque que le permite eliminar al rival. Tiene facilidad para darse la vuelta rápidamente y ponerse en dirección a la portería. Antes de recibir el balón, es un jugador muy decidido y sabe lo que va a hacer. Esto le permite encontrar rápidamente posiciones de tiro en el borde del área de penalti y hacer muy buenos tiros. Es el jugador que más disparos intenta por partido de media de todo el Juvenil B.

Un jugador marcado por el pasado profesional de su padre, Pablo Paz. Este medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 con Argentina tuvo una importante presencia en España después de desarrollar parte de su carrera en el Tenerife y, en segunda instancia, en el Real Valladolid. En 2004 nació Nico y quería emular al defensa, pero su carrera comenzó desde bien temprano a pensar que podía ir más lejos. Este fin de semana es el principio de algo grande para este joven extremo del Real Madrid.

