Dusan Vlahovic, tan caro como Erling Haaland: el plan B del Real Madrid que desea el Arsenal

Dusan Vlahovic celebra un gol con la Fiorentina. Massimo Paolone / LaPresse via ZUM / DPA

La Serie A ha visto en estas últimas dos temporadas el crecimiento de un delantero preparado para dominar las grandes ligas. Ese es Dusan Vlahovic, que todo apunta a que saldrá a un grande en este próximo mercado de fichajes de fútbol. Después de estar a punto de llegar al Atlético de Madrid este último verano, ahora es el Arsenal el que está muy cerca de cerrar su contratación. Es un delantero que ha sido ofrecido al Real Madrid y el club y la ACF Fiorentina tienen buenas relaciones.

Su situación es bastante especial. Históricamente, más como Yugoslavia que como Serbia, el país ha tenido varias referencias en el mundo del fútbol como Predag Mijatovic, Slavisa Jokanovic, Dejan Stankovic o Savo Milosevic. Más allá del primero, ninguno ha pasado a la historia como uno de los mejores. En busca de ese impulso que necesitan los grandes talentos en el país, se creó International Sports Office. La agencia de representación de Vlahovic creó un cisma en la Serie A.

En Italia se ha creado una fuerte polémica en torno a este ente y la Fiorentina. Los constantes rumores que salen sobre su futuro han llevado a la presidencia del club a salir de forma contundente: "No me dejo chantajear por los agentes". Las relaciones entre los representantes del prolífico delantero y el gobierno de Serbia han abierto una brecha importante que hace que los clubes no confíen en él. Es uno de los motivos por los que el supuesto acuerdo que tenía con el Atlético se vino abajo.

Dusan Vlahovic celebra la clasificación para la Eurocopa de Serbia. Pedro Fiuza / ZUMA Press Wire / dpa

El Real Madrid, que tiene en cartera a este jugador, tampoco se ha mostrado muy conforme con esta situación. Este entorno que rodea al futbolista provoca desconfianza. Luka Jovic, su compañero de selección, está lejos de este entramado, por ejemplo. El jugador ahora vale, según Transfermarkt, 50 millones. Su crecimiento es claro y todo el mundo quiere hacer una importante caja con él. Pero la relación con el gobierno está por otro lado.

Su fichaje

Según informa Daily Mail, los londinenses preparan una operación por valor de 179 millones de euros. Entienden que el traspaso se cerrará por, mínimo, 58 millones y que Vlahovic pedirá como salario más de 18,5 millones brutos por temporada y una prima de 18 millones más. Además, Vlahovic quiere ir a un club que juegue en Europa, algo que complica su traspaso al Arsenal ya que los de Mikel Arteta no están jugando ninguna competición continental.

La entidad Gunner necesita renovar su ataque. Con Pierre-Emerick Aubameyang fuera y Alexandre Lacazette sin renovar, se busca un gran fichaje para reforzzar esta posición. El de Belgrado lo es, ya lleva 18 goles este curso y no ampliará su vinculación con la Fiorentina, que termina en junio de 2023. No será barato y la competición, sobre todo por parte de la Juventus, el último club que se ha mostrado interesado, es muy grande.

[Más información: Cumbre final por el futuro de Haaland: Borussia Dortmund, Mino Raiola y la sombra del Real Madrid]

Sigue los temas que te interesan