El Barça viaja a por Xavi Hernández: Laporta se la juega no yendo a Qatar

️ Notícia @EsportsRAC1



Joan Laporta NO viatja fins a Doha en l'expedició del Barça per tancar el fitxatge de Xavi Hernández com a nou entrenador. El vicepresident esportiu, Rafa Yuste, i el director de futbol, Mateu Alemany, surten a aquesta hora des d'El Prat. #frac1 pic.twitter.com/QftAnNFO4y