Los jugadores del Atlético de Madrid asumen la debacle de Anfield: "No sé qué está pasando"

Dura derrota para asimilar. El Atlético de Madrid sale de Anfield muy tocado tras encajar un 2-0 ante el Liverpool que bien pudo ser un resultado más abultado y en el que nunca pudo hacer nada ante los locales. Los rojiblancos estuvieron a merced de los de Jurgen Klopp que desarbolaron a un Cholo Simeone que no encontró manera de reaccionar, sobre todo cuando se quedó con uno menos en la primera mitad. Jan Oblak y Mario Hermoso analizan el encuentro.

El portero no cree que se les pueda reprochar nada. "No se puede reprochar nada a nadie, hemos luchado, jugado con uno menos no sé cuantos minutos. Nos han marcado dos goles muy fáciles, no puede pasar eso y después es muy difícil remontar con uno menos. Las sensaciones no son las mejores, pero el equipo ha luchado, ha hecho lo que ha podido y sigue todo abierto, dependemos de nosotros y hay que ganar", sentenció el guardameta eslovaco.

Hermoso admitió que al conjunto rojiblanco le "penalizaron los fallos" cometidos. "En un partido complicado, como sabíamos que era, nos han penalizado esos dos fallos que hemos tenido en los goles, y con la expulsión de Felipe se ha hecho cuesta arriba", explicó el defensa en los micrófonos de Movistar+. El central rojiblanco dijo que el Atlético tiene que "ser inteligentes" en las dos "finales" que les quedan y quiso ver la parte positiva.

Hermoso reconoció que los errores defensivos ya son "unos cuantos". "Pero estamos a tiempo de corregirlo, tenemos dos partidos más para esta clasificación. Estamos bien en Liga, tenemos un partido importante el fin de semana y con la misma mentalidad partido a partido", añadió. Unas palabras similares a las de Oblak: "Dos goles demasiado fáciles, lo sabemos todos. No sé que está pasando, hay ocasiones contra todos los equipos y tenemos que mejorar en este aspecto".

