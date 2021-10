Simeone se muerde la lengua sobre el arbitraje ante el Levante: "No me hagan hablar"

El Atlético de Madrid no pudo sacar tres puntos ante el Levante en un partido que estuvo marcado por una polémica decisión arbitral. El colegiado señaló penalti, tras revisar el VAR, a favor del equipo local. Una mano suelta de Lodi regaló la pena máxima y Bardhi lo transformó. Una decisión muy dudosa y que Simeone evitó criticar en rueda de prensa. Pese a su rostro y gesto, el entrenador rojiblanco evitó dirigirse directamente a la actuación arbitral.

"El árbitro habrá interpretado que hice un gesto innecesario. Me sentí como cuando jugaba, cuando tenés una amarilla y te buscan la segunda en cualquier momento", explicó sobre la expulsión que sufrió a algo más de diez minutos parar el final. Simeone, con doble amonestación, se perdió la acción más polémica del encuentro.

"Yo no interpreto nada. Tenemos que mejorar como equipo. No nos tenemos que excusar por la actuación del árbitro, por su gol de penal, por el del primer tiempo, por las 200 patadas a Joao Félix sin consecuencias...", espetó en la segunda pregunta de la rueda de prensa.

Empate que sabe a victoria para el Levante.

¡Ovación del Ciutat de Valencia!#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/CNmYGT5lKR — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) October 28, 2021

"Tenemos que intentar salir de este momento. Una cosa negativa trae otra. Tenemos que hacernos fuertes entre nosotros. Todas estas situaciones que tenemos que mejorar nos están lastimando", subrayó. Las palabras de Simeone evitaban señalar la actuación arbitral, pero su rostro decía todo lo contrario.

"Todo lo que el árbitro hace dentro, es entendido por él. Están ustedes para comentar y las reglas para mirar. No se va a cambiar nada por más que opine sobre lo que vieron, no me hagan hablar. Entiendo que tenemos que crecer y que no nos podemos excusar en el arbitraje. En el segundo tiempo hubo pasajes buenos. Los episodios del partido nos condicionaron para terminar en empate", recalcó ante la insistencia de la prensa.

"No me detengo en eso", concluyó sobre la influencia de las decisiones arbitrales. "Podían haber hecho el gol en otra parte del partido. Con la televisión se ve todo, cuando discutimos, cuando las faltas... La realidad es que tenemos que mejorar nosotros de manera urgente".

Cunha: "Estoy muy feliz por marcar mi primer gol con el Atleti. Cabeza arriba y a continuar."#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/1j8eFLFzh6 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) October 28, 2021

El estreno de Cunha

El delantero brasileño Cunha fue el autor del segundo gol del partido. Un tanto que parecía que iba a ser definitivo y que supuso su primer tanto como colchonero. Luego llegó el penalti al Levante y, según reconoció en Movistar +, el Atlético se quedó sin capacidad de reacción.

"Es un partido muy competido. El otro equipo también hizo todo para que fuera difícil. Feliz de que sea mi primer gol. Fue difícil después del penalti. Lo más importante es seguir arriba", afirmó el brasileño. "Fue un partido muy difícil, pero intentamos buscar los espacios por detrás. No salimos contentos porque nos vamos con empate", sentenció.

