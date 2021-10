Jesé se salva: a punto de ser atropellado por su pareja tras una discusión

La vida privada de Jesé Rodríguez ha sido uno de los grandes lastres en su carrera deportiva. Las polémicas extradeportivas y los constantes titulares por sus relaciones amorosas no han pasado nunca desapercibidos. Y justo cuando parecía que en la UD Las Palmas podía reencontrarse con la estabilidad deportiva, una nueva discusión con su pareja ha estado cerca de acabar en una desgracia mayor. Según informa Canarias7, Aurah Ruiz intentó atropellar a Jesé tras un nuevo desencuentro.

El incidente se produjo el pasado domingo después de un concierto celebrado en el Gran Canaria Arena. La pareja pudo acudir junta al evento y fue a la salida cuando se precipitó todo. Según lo visto por varios testigos, Aurah intentó atropellar a Jesé en uno de los momentos posteriores a la discusión. El jugador consiguió librarse, aunque a raíz de unas imágenes publicadas en redes sociales, todo apunta a que no salió completamente ileso de la pelea.

El vídeo, que ya corre por redes sociales, muestra a Jesé algo dolorido en el tobillo. Por ello, lo más probable es que una de las ruedas del vehículo sí le pasara por encima del pie ocasionándole dichas molestias. Además, se puede observar como el jugador de Las Palmas es ayudado por varias personas para trasladarle a una zona más tranquila. El club no se ha pronunciado públicamente y se espera que pueda regresar cuanto antes.

Lo de Jesé y Aurah da para hacer una serie exitosa en Netflix pic.twitter.com/rzmVa8aCPa — シ (@ArnaizFCB) October 12, 2021

Las molestias ocasionadas por el supuesto intento de atropello, de hecho, le dejaron apartado del equipo en la jornada de entrenamientos del martes. Sin embargo, según la misma información, la entidad canaria espera que Jesé pueda reincorporarse sin mayores complicaciones y así jugar la próxima jornada de Segunda División.

Tras la buena noticia de que todo quedó en un susto, Jesé Rodríguez vuelve a verse involucrado en una polémica extradeportiva. Esta vez, con un supuesto atropello de por medio que pudo haber acabado en algo peor y que finalmente ha quedado en un simple intento.

El buen momento de Jesé

Dicho incidente contrasta con el buen momento deportivo que viene viviendo Jesé en las últimas fechas. El que fuera canterano del Real Madrid dio el gran salto de su carrera fichando por el PSG. Sus expectativas en Francia no se cumplieron y acabó rescindiendo su contrato. Durante unas semanas se barajó que fuera consecuencia de aparecer en un reality show español mandando un mensaje de ánimo a Aurah, madre de su hijo y protagonista de este intento de atropello. Después, llegaría una condena a la propia Aurah por acosar a Jesé.

Su regreso a Las Palmas estaba repleto de incógnitas. Sin embargo, fue ganando confianza y centrándose únicamente en lo que ocurría en el césped hasta sentirse feliz en el equipo. "A mí la presión me gusta, no me pongo nervioso ni puede con mi cabeza. Tener algo de presión es bueno, te ayuda a estar más presente en las cosas, a cuidarte más", reconoció ante los medios. Ahora, tras este último caso, podrá poner a prueba ese control.

