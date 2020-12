Jesé se queda en paro: el PSG rompe el contrato de cinco años con el canario

La etapa de Jesé Rodríguez en París llega a su fin. Le Parisien adelanta este viernes que el PSG y el futbolista canario están ultimando un acuerdo que provocará la liberación del delantero, acabando así antes de tiempo el contrato que firmaron ambas partes en 2016 y que se extendía hasta junio de 2021. Jesé, que este jueves intervenía en un reality de Telecinco, se queda sin equipo a los 27 años.

El motivo detrás de la ruptura del contrato sería únicamente deportivo, tal y como relata el diario francés que adelanta la información. Pese a lo que se ha rumoreado estas últimas semanas sobre su comportamiento fuera de los terrenos de juego, el acuerdo entre Jesé y el PSG ha sido amistoso y responde a cuestiones futbolísticas. Sin ir más lejos, el canterano del Real Madrid no juega desde octubre.

Jesé fichó por el PSG en verano de 2016. El club del Parque de los Príncipes pagó 25 millones de euros al Real Madrid para hacerse con el fichaje de su joven promesa y Jesé firmó por cinco temporadas con un salario de 420.000 euros mensuales. Sin embargo, el rendimiento del delantero ha estado muy por debajo de lo esperado en París, habiendo jugado solo 22 minutos esta temporada, por ejemplo.

Jesé Rodríguez, con el PSG Twitter

Su despido del PSG era algo que se venía rumoreando durante los últimos días por las polémicas del mundo del corazón en las que se ha visto envuelto recientemente. Jesé obtuvo permiso en las últimas semanas para ausentarse de la ciudad deportiva del PSG y regresar a España para solucionar problemas personales. Su vida privada ha dado mucho de que hablar estos días a causa de su relación sentimental con Aurah Ruiz.

El PSG estaría alejado de todas estas historias de la vida privada del exjugador del Real Madrid. Desde el club desvinculan todas estas noticas de las que Jesé ha sido protagonista recientemente del acuerdo que ultiman con el jugador para liberar su contrato. Según Le Parisien, en el club francés confían en que el acuerdo se cerrará en los próximos días y Jesé no tendrá ni que volver a la ciudad deportiva de la entidad.

Aparición en Telecinco

Jesé fue uno de los grandes protagonistas en España en el día de ayer por su aparición televisiva. El canario entró por conexión telefónica en el programa La casa fuerte que se emite en Telecinco y es un reality en el que desde el pasado domingo participa su novia actual Aurah Ruiz.

En una intervención que pilló por sorpresa a su pareja sentimental, Jesé declaró en directo su amor a Aurah a quien también animó a ganar el concurso de Mediaset. "Es la primera vez en la historia que un futbolista hace esto", declaraba el ex del Real Madrid en el programa que presenta Jorge Javier Vázquez.

"Escúchame, tenemos poco tiempo. Estás ahí dentro, tienes que ganar este concurso (...). Mi amor, todo está bien, estate tranquila. Si estás feliz, continúa, si no estás feliz no estás obligada a seguir. Pero si estás ahí lucha hasta el final. A mí me encanta verte feliz y veo que estos días no estás feliz", confesaba Jesé a Aurah en pleno directo.

Cuatro explicaba este viernes que a Jesé le podía salir cara su aparición en el programa que se sumaba a otras polémicas recientes, como la fiesta de cumpleaños de Aurah en la que se incumplieron medidas sanitarias o su ruptura y luego reconciliación con su pareja, que tiempo atrás participó también en Mujeres y Hombres y Viceversa y en Gran Hermano VIP. Pero el PSG alude a su alto salario como motivo de su despido.

[Más información: La fiesta de Jesé Rodríguez por la que pidieron su salida del PSG]