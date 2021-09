Jesé Rodríguez y su 'nueva' vida en la UD Las Palmas: "La presión me gusta, no puede con mi cabeza"

Jesé Rodríguez quiere que la temporada 2021/2022 sea la de la resurrección de ese delantero que despuntó en el filial del Real Madrid y que le llevó a fichar por toda una potencia como el PSG. El atacante canario, en la UD Las Palmas, ha destacado su buen momento de forma y su gran estado anímico en estas primeras semanas de competición.

El delantero es un rostro conocido por todos en el fútbol español. Más allá de sus actuaciones en el terreno de juego, algunos sucesos extradeportivos le han puesto en más de una ocasión en aprietos. Sin embargo, Jesé parece haber encontrado el ecosistema idóneo para volver a ser el de antes. Así lo ha confirmado en rueda de prensa, donde ha asegurado que está "feliz", que tiene una buena relación con Pepe Mel y que sabe usar la presión para no bajar nunca el ritmo.

"He encontrado la felicidad" fue su última frase ante los medios. Jesé, con una sonrisa, respondía tajante. Por delante le queda una campaña en la que espera moverse en las mejores cifras posibles. Hasta el momento ya ha participado en cuatro partidos y ha anotado dos goles con una media de un tanto cada 110 minutos. Todavía tiene 28 años y se ve con opciones de recuperar la mejor versión en el césped.

Relación con Pepe Mel

"El míster habla con casi todos. Tenemos confianza, somos sinceros a la hora de hablar los dos. Él es el que manda, el que toma decisiones. A mí me han parecido bien, correctas. Siempre voy a estar preparado y él decidirá si ponerme o no. La decisión la toma él".

Objetivos

"Tengo ganas de hacer algo bonito, de triunfar con el club. La gente está trabajando bien desde el primer día. Voy a dar el máximo y mis compañeros también".

Estado de forma

"He ido de menos a más. Cada vez me cuento mejor. El mejor entrenamiento es tener minutos y jugar, es cuanto más rápido vas a coger la forma. Si fuera por mí metería 30 goles, voy a dar el máximo de mí, de mi cuerpo y de mi cabeza".

Papel con Mel

"Las decisiones las toma él. Hablamos mucho y todo está bien. Seguro que estará todo bien".

El entorno

"Al final, el entorno es importante. Ahora estoy tranquilo y bien. Llevaba unos meses, cuando vine el invierno pasado, de inactividad sin jugar ni entrenar. Cuando terminé es cuando mejor me estaba encontrando. Psicológicamente estoy bien, he encontrado el gol bastante rápido".

Presión

"A mí la presión me gusta, no me pongo nervioso ni puede con mi cabeza. Tener algo de presión es bueno, te ayuda a estar más presente en las cosas, a cuidarte más. El camino es ese, el terminar haciendo las buenas jugadas y goles que hacía antes. Esta temporada me estoy encontrando bien. Rendiré mejor seguro".

