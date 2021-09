Khabib desvela una charla con Cristiano Ronaldo y cambia la versión del fichaje por el United

Cristiano Ronaldo dejó la Juventus y fichó por el Manchester United en los últimos días del mercado. Un traspaso por sorpresa y que ha generado una notable polémica en el equipo italiano. Sin embargo, según ha confesado el popular luchador Khabib, el delantero luso tenía claro desde hacía un mes que iba a dejar la Vecchia Signora.

Khabib, acostumbrado a dar titulares siempre que habla, mantiene una relación de amistad con Cristiano Ronaldo. Por ello, en una entrevista concedida al diario Sport24, ha dado algún que otro detalle de cuáles eran las intenciones del atacante portugués. Según Khabib, "hace un mes" ya le dijo "que se iría al Manchester United" esta temporada, por lo que "no fue una sorpresa" verle regresar a la Premier League.

"No quiero revelar ningún mensaje personal", ha destacado Khabib, que sin embargo ha sacado a la luz que el luso le "dijo que estaba aburrido en Italia y que quería volver a Inglaterra". Unas declaraciones que sorprenden, pues la salida de la Juventus no estaba entre los planes del conjunto italiano y el Manchester United no apareció hasta el último instante en el mercado de fichajes.

En cualquier caso, Khabib ha querido recalcar que ve "poco probable" que se haya marchado por cuestiones económicas. Cristiano cobraba algo más de 30 millones de euros en la Serie A y se moverá en cifras similares en el Manchester United, por lo que la diferencia salarial es ínfima. El luso, que ha firmado por dos temporadas con opción a una tercera, vuelve al equipo que le vio estallar en el panorama europeo por un precio de apenas 15 millones de euros y la opción de subir a 23 si se le suman variables.

Las dudas con Cristiano

La versión de Khabib de que Cristiano tenía claro que regresaría al Manchester United hace un mes choca con lo comentado hasta el momento. La Juventus, por ejemplo, aseguró que en una conversación con Cristiano Ronaldo el delantero había confirmado que iba a cumplir su contrato hasta 2022. Una charla que, además, se produjo en la última semana del mercado y con el entrenador Allegri presente.

Poco después se confirmaría que la intención de Cristiano era marcharse, pero medios italianos y de Reino Unido señalaron al Manchester City como candidato. De hecho, hasta Guardiola dejó la puerta abierta a reforzarse con el portugués. La opción del United no apareció hasta última hora, cuando gracias a la mediación de Ferguson se envió la propuesta a un Cristiano que no pudo rechazar regresar a uno de sus clubes favoritos.

La versión de Khabib y los movimientos del delantero portugués son contrarios. Sin embargo, en otra conversación filtrada por Evra, Cristiano ya dejó entrever que su intención era jugar de nuevo en el Manchester United. Su charla con la Juventus no contó con las mismas explicaciones y finalmente ambas partes separaron su camino. Por delante solo queda el debut del luso y su rendimiento de nuevo en la Premier.

