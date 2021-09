Javier Tebas vuelve a la carga: "La Superliga es tan peligrosa como lo que está haciendo el PSG"

Javier Tebas no se cansa. El presidente de LaLiga ha vuelto a la carga para atacar una vez más a la Superliga Europea, cuyo proyecto ha comparado con el del PSG. El máximo dirigente de la patronal no solo demuestra quedarse sin argumentos si no que además cada vez emplea peor sus tiros.

"Es tan peligroso lo que están haciendo en el PSG como la Superliga". Esas fueron las palabras de un Javier Tebas que se ha dejado ver en la presentación del álbum de cromos de la presente temporada del campeonato nacional en un acto celebrado junto a la marca Panini.

Allí, el presidente de la patronal ha participado junto a otros embajadores de LaLiga y a grandes personajes del mundo del fútbol de un evento distendido en el que ha tenido la oportunidad de hablar y disparar de nuevo contra sus dos cruzadas preferidas, la Superliga Europa en su afán por manchar todo lo que tenga que ver con el Real Madrid, y contra el PSG, en su lucha contra los clubes-estado, algo que le han reconocido todos los clubes del campeonato.

Lo que no se entiende es que Tebas pueda estar en contra del nuevo chiringuito que pretenden montar Al-Khelaïfi y Ceferin haciendo suyo el fútbol europeo, pero que a la vez ataque al proyecto que pretende terminar con la hegemonía de asociaciones cada vez más sospechosas como la UEFA o la ECA.

Tebas aprovechó su intervención para hablar del nuevo proyecto de Catar en París con los grandes fichajes que han llegado este verano y volvió a exponer que es imposible crear semejante equipo con los datos que han trascendido sobre la economía del club galo: "Parece la liga de las leyendas por la edad de algunos de sus jugadores".

"Actualmente el PSG gasta más de 500 millones de euros en salarios, con las pérdidas por la Covid y la disminución en los ingresos de televisión en Francia, eso es insostenible. Hay unos datos objetivos que no son sostenibles. Nosotros denunciamos al PSG y al Manchester City hace unos años y evidentemente es algo que volveremos a iniciar".

Situación de La Liga

Sin embargo, en su afán de protagonismo volvió a asegurar que tanto los clubes-estado como la Superliga son enemigos de LaLiga, una competición que está en clara caída tras la pérdida de sus grandes estrellas: "No solo echo de menos a Messi y a Ramos, echo de menos a Cristiano Ronaldo. Pero nadie es imprescindible, me preocupa trabajar en crecer. La Liga va a tener la oportunidad de crecer con muchos jugadores jóvenes".

Tebas, que ha reconocido que hablarán con los clubes implicados en los aplazamientos para buscar "fechas idóneas" para llevar a cabo esos partidos, dejó su pronóstico sobre lo que va a ser el presente campeonato: "Lo que está pasando en las últimas temporadas va a seguir ocurriendo. Vimos al Sevilla el año pasado peleando por el título hasta la penúltima jornada y creo que se va a repetir esta situación, no sé si con el mismo Sevilla u otros clubes".

