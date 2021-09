Al-Khelaïfi carga contra la Superliga Europea: "No me gusta centrarme en cuentos y fracasados"

Nasser Al-Khelaïfi ha vuelto a la carga contra uno de sus mayores enemigos del fútbol, la Superliga Europea, la nueva competición impulsada por el Real Madrid, el FC Barcelona y la Juventus y que pretende acabar con la mala gestión del fútbol que está realizando la UEFA de Aleksander Ceferin. El presidente del PSG ha calificado este nuevo proyecto de "cuento de fracasados".

El máximo dirigente del conjunto parisino ha dirigido este lunes una nueva asamblea de la ECA, la Asociación Europea de Clubes, un organismo dependiente de la UEFA y que ha sufrido importantes cambios en los últimos meses, justo después del estallido de la nueva Superliga Europea la pasada temporada.

Este cargo ha recaído sobre Nasser después de que Aleksander Ceferin le considerara como el sustituto perfecto para el anterior presidente, Andrea Agnelli, quien no podía continuar en su cargo después de convertirse en uno de los grandes impulsores de la Superliga.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, en el palco de la Eurocopa Reuters

En ese momento, Ceferin, quien se sintió traicionado por el máximo responsable de la Juventus a quien le unía una estrecha relación personal y profesional, decidió apoyarse en los dos grandes clubes que en ningún momento formaron parte del acuerdo. Bayern de Múnich y sobre todo PSG pasaron a ser sus grandes aliados y por ello decidió que la responsabilidad de este nuevo cargo recayera en Nasser.

Ahora, el presidente del PSG ejerce las labores de dirección de este nuevo estamento y como tal ha presidido la reunión que se ha celebrado este lunes y en la que también ha estado el propio Ceferin. Allí, el máximo dirigente del club galo ha dejado unas polémicas palabras sobre la Superliga Europea.

Al-Khelaïfi, inflexible

"Mientras que los tres clubes rebeldes desperdician energía, distorsionan las narrativas y siguen poniendo el grito en el cielo, los otros avanzan y concentran todas sus fuerzas en construir un futuro mejor para el fútbol europeo".

"No voy a dedicar tiempo a hablar de la Superliga, porque no me gusta centrarme en cuentos y fracasados". Duras palabras de una asociación que debe ser integradora para todos los clubes europeos, pero que no se comporta como tal. Sin embargo, el nuevo presidente de la ECA sí quiso cerrar filas en torno a sus nuevos proyectos.

Reunión de la ECA presidida por Al-Khelaifi y Ceferin ECA

"Tengo una sensación de esperanza renovada para el propósito de nuestra organización y para la familia del fútbol europeo. Es un honor ser presidente de la ECA y estoy aquí para representar a todos y cada uno de los miembros".

Un baño de masas para una de las personas que más cerca ha estado de Aleksander Ceferin desde la creación y la salida a la luz del proyecto de la Superliga y que siempre se ha mostrado contrario a los grandes clubes del fútbol europeo primando sus intereses económicos, los cuales están salvaguardados por la UEFA de Ceferin.

Al igual que al resto de equipos que han decidido poner distancia con el proyecto impulsado por Real Madrid, FC Barcelona y Juventus, Ceferin ha tratado con especial cariño al PSG durante los últimos meses y en especial durante el último mercado de fichajes. La permisividad con la que se han tratado sus cuentas pone de manifiesto la desigualdad que existe en el fútbol europeo actual, algo que está amparado por la UEFA al contar con el sello de Aleksander Ceferin.

