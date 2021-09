El Barça no despedirá a Koeman de momento: "Hay un partido en tres días"

El FC Barcelona no cesará a Ronald Koeman en las próximas horas. Ramón Planes, secretario técnico del club catalán, descartó tomar acciones contra el entrenador holandés tras su empate ante el Cádiz. El dirigente azulgrana aseguró que el resultado no era bueno, pero recordó en el domingo hay jornada liguera y que el cambio de técnico no tendría ningún sentido.

Planes, algo serio en los micrófonos de Movistar Plus, ha subrayado que Koeman es el entrenador del FC Barcelona y que como en todos los grandes clubes siempre está en revisión. Una respuesta similar a la dada por Laporta estos días, pues el presidente culé destacó que en el Barça importan tanto los resultados como el juego que realice el equipo.

El responsable azulgrana, además, corrigió las palabras de Koeman en las que aseguraba que los objetivos no eran principalmente ganar títulos. Según Planes, y repitiendo palabras similares a las de Sergi Roberto, la exigencia del Barça obliga a pelear por todos los títulos. Koeman sigue señalado y en el Barça le mantienen en el puesto hasta, al menos, el próximo domingo.

Resultado

"Hemos venido a ganar. Somos el Barça. El equipo necesita los tres puntos de manera urgente para coger confianza. Nos hemos quedado con diez con una expulsión muy rigurosa. Hemos tenido un par de ocasiones para poder ganar. Nos tenemos que ir tristes, porque tenemos que ir a ganar".

Cosas positivas

"Rescato la actitud del segundo tiempo, sobre todo cuando nos hemos quedado con uno menos. Estamos en una situación de falta de confianza, se percibe. No hemos bajado los brazos. Estamos en un momento que no es fácil, porque al final lo que te da confianza son las victorias. Hoy veníamos con la ilusión de ganar. No ha podido ser, pero tenemos un partido el domingo y delante de nuestra afición".

Koeman sigue

"Sí, estará al frente. Koeman es nuestro entrenador y el partido es en tres días. Creo que le tenemos que dar todo nuestro apoyo. Es el entrenador que está con nosotros y tiene que tener nuestro apoyo.

Examen constante

"Todos los entrenadores están en un examen permanente, son leyes del fútbol. Si estás en un club grande, aún más. Empezamos bien ante la Real, luego no han llegado los triunfos y la presión mediática creo que es normal en un club como el Barça".

Oportunidades a La Masía

"Es uno de los objetivos de la temporada. Uno es ganar y luchar en Europa, pero todos saben que estamos en una nueva etapa y tenemos jugadores jóvenes con muchísimo nivel. Son el futuro del club y tienen nivel para estar muchos años en el Barça".

Discurso de Koeman

"Somos el Barça. Somos el mejor club del mundo o entre los mejores. Tenemos muy buena plantilla. Nos están penalizando las bajas en la parte ofensiva y esa pegada. Pero el objetivo es ganar, ganar y ganar. No hay temporadas de transición. Esta temporada nos va a servir para que los jóvenes cojan experiencias, pero estamos en condiciones de luchar por el campeonato".

Ganar La Liga

"Tenemos plantilla. Nos faltan jugadores. Es muy pronto. Contra el Granada sin hacer un gran partido tuvimos muchas oportunidades. Hoy también y no se han materializado. No hay que dudar de la plantilla".

Ansu Fati

"Está en dinámica y le falta poco".

