Koeman, entre las cuerdas: dos partidos de sanción y serían más si le denuncian

Ronald Koeman está en un lío y no solo por su posible despido del Barça tras los pobres resultados cosechados en este inicio de temporada. El técnico neerlandés fue expulsado este jueves durante el partido que midió a su equipo contra el Cádiz y le podría caer una importante sanción. De momento, todo apunta a que será suspendido con dos partidos.

Koeman fue expulsado por el colegiado Carlos del Cerro Grande en el minuto 90 y así lo expresó en su acta del partido: "En el minuto 90 el técnico Koeman , Ronald fue expulsado por el siguiente motivo: Protestar al cuarto árbitro de forma ostensible, con los brazos en alto, a voces y saliendo del área técnica en los siguientes términos: "¡eh, tiene que pitar el árbitro, tiene que pitar el árbitro!, ¡ostia, tiene que pitar!", siendo advertido previamente por el cuarto árbitro para que cesara su conducta de protestas a las decisiones arbitrales".

A Koeman le caerán dos partidos por eso, tal y como recoge el artículo 120 del Código Disciplinario ("Protestar al árbitro principal [...] se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes"). Por tanto, el Barça pierde a su entrenador, si es que lo mantiene en el cargo, para el partido contra el Levante y el crucial duelo contra el Atlético de Madrid.

¿Sanción por sus palabras?

La cosa no acaba ahí y es que, como apunta Iusport, Koeman, que en rueda de prensa dijo que "en este país te expulsan por nada", podría ser denunciado por Integridad de la RFEF si esta considera que sus palabras atentan contra la honradez arbitral. Eso significaría que la sanción, al menos, sería de cuatro partidos.

No es la primera vez que Koeman se queja, pero sí la única en la que ha cargado directamente contra los árbitros y no hacia el VAR. En el pasado ya se pusieron en entredicho otras palabras suyas, pero siempre fueron dirigidas contra el sistema de videoarbitraje: "Todo mundo ha visto el partido, creo que si eres del Barcelona estás caliente, muy descontento por dos decisiones del árbitro...", decía en El Clásico del año pasado sobre la actuación de Gil Manzano y la no intervención desde la sala VOR.

A priori, lo dicho por Koeman en rueda de prensa este jueves no sería motivo suficiente de denuncia, pero es una duda que todavía está por resolver. Lo que está claro es que la situación se vuelve cada vez más inquietante y complicada en Can Barça respecto a su entrenador. Ronald está en el punto de mira de todos, más después del comunicado en el que expuso con crudeza la situación existente y las escasas posibilidades que a su juicio tiene este equipo.

