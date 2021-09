Koeman estalla contra el arbitraje: "En este país te expulsan por nada"

Ronald Koeman criticó la decisión arbitral que le dejó fuera del banquillo antes del tiempo reglamentario. El entrenador del FC Barcelona fue expulsado y el holandés explicó ante los medios que únicamente había pedido que se parara el juego porque había dos balones en el césped. El técnico azulgrana, que no es la primera vez que es expulsado, protestó la actitud de los colegiados en España.

El holandés, además, defendió la imagen de su equipo tras el empate ante el Cádiz. Consciente de que queda muy tocado en el puesto, Koeman destacó que sus jugadores dieron la cara hasta el final y evitó hacer insinuaciones sobre su futuro. Según el exjugador, eso corresponde a la prensa.

Además, Koeman también aprovechó para responder a Sergi Roberto. El jugador, uno de los capitanes del Barça, aseguró tras el partido que el conjunto catalán no puede aspirar solo a una cuarta plaza sino a ganarlo todo. "Hay que ganar la Liga. No me vale eso de quedar entre los 4 primeros, eso por supuesto, somos el Barça y tenemos una plantilla muy buena", espetó Sergi Roberto. Algo a lo que Koeman ha respondido con que "hay que ser realistas".

Sergi Roberto: "Hay que ganar la Liga. No me vale eso de quedar entre los 4 primeros, eso por supuesto, somos el Barça y tenemos una plantilla muy buena". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/DbMQyKNBUr September 23, 2021

Oportunidades

"Hemos tenido momentos pero no los hemos aprovechado".

Sensaciones

"No siempre es por un resultado. Hay que analizar la actitud del equipo. No puedo quejarme por nada en este partido. Descontento porque hemos tenido cuatro o cinco oportunidades muy claras y no hemos marcado, pero la actitud hasta el último segundo jugando con uno menos... Es una lástima, me qued con la actitud y no con mi situación personal. Parece que si gano sigo y si pierdo tienen que buscar otro entrenador".

Arbitraje

"No ha sido por nerviosismo. Ha sido por decir que había un segundo balón en el campo y tiene que parar el juego. Lo ha visto todo el mundo menos el árbitro. En este país te expulsan por nada. He preguntado con toda la tranquilidad al árbitro por qué actitud. Lo dejamos, porque no es mi problema".

Respuesta a Sergi Roberto

"Siempre hay que intentar ganar partidos y títulos, pero hay que ser realistas. Ver la plantilla que tenemos y la gente que nos falta. También he dicho que si tenemos todos los jugadores, pero hoy nos faltan siete jugadores que pueden ser titulares".

🔴 Minut 96: Ronald Koeman, expulsat amb vermella directa #CadizBarça pic.twitter.com/L4iHfg0gly — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 23, 2021

Laporta

"Nos hemos saludado antes del partido. Seguramente hay más días para hablar sobre el tema del comunicado si el club quiere".

Defensa de su plantilla

"Lo positivo es la actitud de los jugadores. Hay muchas actitudes para ganar un partido. Hemos luchado muy duro para ganar".

[Más información - El FC Barcelona pagará a Leo Messi 39 millones por "fidelidad" a pesar de no renovar y fichar por el PSG]

Sigue los temas que te interesan