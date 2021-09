La denuncia de Piqué: "No sé quién hace los calendarios, tienen que ayudar a los jugadores"

El Barcelona no pasó del empate ante el Cádiz. Un partido con gran intensidad en la segunda mitad y que estuvo marcado por la expulsión de De Jong. Una baja que, según Piqué, obligó al equipo a forzar un mayor desgaste físico. El central del Barça analizó el resultado e hizo un llamamiento para adecuar el calendario según las necesidades de los jugadores.

Gerard Piqué, en declaraciones para Movistar Plus, destacó que la falta de descanso está pasando factura a los jugadores. El catalán recalcó en varias ocasiones que no era una crítica, sino una "reflexión", pero hincidió en la necesidad de pensar más en las plantillas para evitar un esfuerzo de tal calibre.

El catalán, respecto a Koeman, pidió unidad a toda la afición y hasta al propio club. Según Piqué, la situación del cuadro catalán es la que es y deben remar todos en la misma dirección. Por ello, sacar un empate ante el Cádiz no es un mal resultado a ojos del jugador azulgrana.

El empate

"Todo depende del contexto. Si al inicio del partido te dicen que empatas, nadie lo hubeira firmado porque veníamos a por la victoria. Hemos generado poco en la primera parte, se han encerrado. En la segunda hemos empezado mejor. La expulsión de De Jong lo cambia todo. El equipo ha competido con diez, pero ha competido. Es un empate, un mal menor, no nos gusta no ganar. La situación en la que estamos necesitamos la victoria urgentemente. Pero estoy orgulloso del equipo. Hemos dado la cara".

Expulsión de De Jong

"Intenta jugar la pelota. Esconde los pies con velocidad. En ningún lugar es una segunda amarilla, pero es lo de siempre. Estamos siempre con las valoraciones arbitrales".

Calendario

"No entiendo cómo nos ponen un calendario como el que nos ponen. Puedes poner el partido tranquilamente un sábado o domingo y nos ponen un lunes. No sé quién hace los calendarios. Cómo puede ser jugándonos lo que nos estamos jugando. ¿Por qué nos ponen un lunes? Son cosas que... Lo del árbitro puede pasar porque es una jugada rápida, pero esto no. Tenemos cinco partidos con dos días de descanso. No lo entiendo, no es una crítica sino una reflexión. Nos tienen que ayudar a los jugadores. Jugar media hora con uno menos te hace correr mucho más".

"Es lo que hay"

"Estamos con cuatro bajas arriba. Nos da para lo que nos da. La gente coge el titular y le da un contexto. Yo no estoy en el Barça para quedar segundo, sino para ganar las competiciones. Cuando dije que es lo que hay, es porque tenemos que afrontar la situación. Vamos a competir por todo, estoy convencidísimo. El equipo está con ánimo y ganas. A veces las cosas no salen como nos gustaría. En el fútbol pasa y hay que afrontarlo. Sentimos que la afición está con nosotros a pesar de ser una situación complicada".

Apoyo a Koeman

"El club llevaba mucho tiempo encima de la ola. Son tiempos convulsos, ha habido cambios de presidentes y de entrenadores. Todos necesitamos dar el máximo para dar tranquilidad. Todos queremos ganar, pero hay formas de afrontarlo. Todos nos podemos quejar o podemos remar a favor. No busquemos los bandos. Lo damos todo para intentar conseguir resultados y ganar partidos. El ruido no lo podemos controlar".

