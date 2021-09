Koeman desvela la conversación con Laporta en verano: "Arréglalo si no me quieres"

Los documentales son grandes oportunidades para conocer los entresijos del deporte y Ronald Koeman aprovecha el suyo, que se emite en Países Bajos, para continuar con su guerra contra Joan Laporta. Su representante, Rob Jansen, y el técnico culé hablan abiertamente de la situación que vivieron durante este verano donde el presidente le confesó que estaban buscando otros entrenadores para el banquillo culé.

Laporta admitió públicamente que le dijo a Koeman que se tomaba 15 días para encontrar un entrenador que le convenciese y que, si no lo encontraba, se quedaría. El neerlandés ha explicado cómo fueron las conversaciones en el documental. "El presidente me dice: Todavía tengo dudas. Necesitamos más tiempo y buscaremos otras opciones para el puesto de entrenador. No podemos aclarar nada más", a lo que el representante añade: "Laporta dijo que necesitaba dos o tres semanas para encontrar un nuevo candidato. Y que, si no lo encontraba, entonces, Ronald podría continuar en el banquillo".

Koeman explotó en ese momento y le pidió a Laporta que fuera claro. "El presidente es el presidente y está aquí para tomar decisiones. Le dije que me dijera que no soy lo suficientemente bueno para entrenar el equipo y que así podríamos acabar con aquella historia. Le dije: Arréglalo si no me quieres. Hazlo. Pero no me dejes con esta incertidumbre diciéndome que saldrás a buscar otras opciones", aclara el neerlandés, visiblemente afectado.

"Era una decisión loca, fundamentada en nada. Basada sólo en sus sensaciones. Una locura... Yo no volví a hablar con Laporta. Pero, afortunadamente, la gente que le rodea contribuyó a que Koeman se quedara. Entonces, el presidente salió ante los medios diciendo que continuarían juntos, que son amigos… esta es la hipocresía del deporte de alto nivel", agregó Rob Jansen sobre ese instante en el que todo estuvo a punto de estallar por los aires.

¿Despido?

Esta posibilidad flota en el ambiente azulgrana por los últimos resultados. Una derrota contundente ante el Bayern y un arranque en Liga de momento sin caídas pero con la constante sensación de que falta algo más, unido a la guerra que tienen entre ellos, podría provocar esta situación. Para acometer esta operación, el club deberá abonar 12 millones de euros al técnico, según RAC1. Goal agrega que la entidad goza de la salud económica suficiente para poner este monto sobre la mesa sin problema, otra cosa es para fichar un sustituto.

Por eso se piensa en la casa y ahí sobresale un nombre. Jordi Cruyff lo rechaza porque no quiere traicionarle, tal y como se ha dicho desde el entorno del neerlandés. De momento, tendrá varios encuentros por delante para solucionar su situación. Los suyos se verán las caras con el Granada, el Cádiz y el Levante en Liga. Son duelos en los que se presentan como favoritos. Después, deberán visitar al Benfica en la Champions League en un enfrentamiento que se erigirá en prueba de fuego. De momento, el incendio solo hace que crecer.

