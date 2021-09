El Barça se la juega con Ansu Fati: heredero de Messi tras confirmar todos sus dorsales

El Barça ha confirmado la lista de dorsales que tendrá la plantilla durante la temporada 2021/2022. Uno de los detalles que más dudas generaba era quién portaría el '10', si es que algún jugador se atrevía a llevarlo. Finalmente, el canterano Ansu Fati será quien herede el dorsal de Leo Messi en un claro gesto de la directiva para convertirle en su rostro más representantivo.

El joven era el mejor posicionado para recibir el número. Joven, imagen de La Masía y con potencial para convertirse en uno de los mejores. Sin embargo, su ausencia en los terrenos de juego mantenía la duda. Ansu Fati se lesionó la temporada pasada ante el Betis y ha tenido que pasar por quirófano en varias ocasiones. En esta nueva campaña no comenzó en el equipo y, tras varias semanas, volvió a los terrenos de juego. Su nombre empezó a cobrar fuerza.

Koeman, consciente de la importancia de llevar el '10' en el FC Barcelona, no quiso posicionarse. "Ni lo sé ni me interesa. Es cosa del club", sentenció en rueda de prensa. El entrenador holandés no daba nombres y se mantenía a la espera de que cerrara el mercado para organizar al completo su plantilla.

Pero todas las miradas apuntaban a Ansu Fati. Más todavía cuando Coutinho, otro de los candidatos al dorsal, fue confirmado con el número '14' a la espalda. Por lo tanto, Ansu Fati se convertirá en el heredero de Leo Messi en el FC Barcelona. A sus 18 años, tendrá que lidiar con la presión de dorsal, de ser uno de los líderes del equipo y de la confianza que hay en su explosión sobre el terreno de juego.

Su regreso definitivo aún no tiene fecha, pero por el momento ha logrado adelantar los plazos que situaban sus primeros entrenamientos a mediados de septiembre. Con un parón de selecciones de por medio, Ansu Fati está más cerca de regresar con el FC Barcelona. Y lo hará con el número del mejor jugador de su historia.

Los fichajes

El Barcelona también ha confirmado qué número lucirán las diferentes incorporaciones que ha tenido el equipo esta temporada. Algunos ya se conocían como el '9' de Memphis Depay o el '24' de Eric García. Sin embargo, también se ha dado a conocer el número '11' que llevará Demir o el '19' de Kun Agüero, quien ya fue presentado con ese dorsal cuando fichó por el FC Barcelona.

Además, también se ha dado el '7' a Ousmane Dembélé. El francés, así, heredará el dorsal de su ya excompañero Antoine Griezmann, traspasado a última hora de la noche al Atlético de Madrid en calidad de cedido. El atacante, eso sí, se convertirá en fichaje rojiblanco a final de temporada al incluirse una opción obligatoria de compra. Luuk de Jong, la última incorporación azulgrana, lucirá el '17'.

