Ilaix Moriba se despide del Barça y olvida las críticas de Ronald Koeman: "Gracias"

Ilaix Moriba puso fin a su culebrón en el FC Barcelona al llegar a un acuerdo con el Leipzig. El jugador, hasta hace unas horas miembro de la plantilla azulgrana, llevaba días en el centro del huracán por su comportamiento con el club. La única solución era encontrarle una salida y el cuadro germano ha acabado cumpliendo con las expectativas. Pese a todo lo vivido, el canterano no ha mostrado ningún rencor a la entidad.

Por medio de un mensaje en redes sociales, Ilaix Moriba ha destacado que deja "un gran club" al que le debe "mucho". "Gracias FC Barcelona por el desarrollo que tuve en La Masía y por permitirme vivir mi sueño. Vine de niño y ahora me voy como un hombre joven que quiere afrontar un nuevo reto en otro país", ha reconocido en ese post de despedida para el conjunto catalán.

"Quiero agradecer a cada miembro del club, cada compañero de equipo, a cada entrenador que he tenido y a Ronald Koeman por darme la oportunidad de debutar. También me gustaría agradecer el apoyo que los aficionados me han brindado durante todos estos años. Todos los recuerdos permanecerán dentro de mi corazón para siempre", ha concluido en esa breve misiva. La publicación no ha tenido comentarios de compañeros del Barcelona a excepción de Junior Filipo, pero sí de otros jóvenes talentos del fútbol español como Nico Williams.

Las palabras de Ilaix han sorprendido, especialmente porque contrastan con el tono tomado por el FC Barcelona. Ronald Koeman, cuando le preguntaron en rueda de prensa por el joven canterano de 18 años, cargó duramente contra su actitud y su círculo más cercano. El técnico holandés llegó a calificar la situación de "horrible".

Koeman, una versión muy distinta

"He hablado con él hace dos o tres semanas. Más como persona que como entrenador del Barça. Su situación es horrible, para mí. Tiene 18 años, es joven. Ha tenido la oportunidad de jugar con el primer equipo. Es futuro del club. Y está en una situación que no juega", explicó el entrenador del FC Barcelona. Por aquel entonces, el club había castigado al jugador sin pretemporada con el primer equipo y hasta con el filial hasta que se resolviera su situación.

"Sé que el club le quiere ofrecer al jugador. Mi consejo es que el dinero no es lo más importante. Es jugar partidos. El jugador con su gente decide diferente y yo estoy decepcionado con eso. Eso no es lo más importante", sentenció Ronald Koeman. El conflicto, que estaba en el aumento de salario que reclamaba Ilaix antes de renovar, acabó estallando. El Leipzig ha sido el salvador que ha puesto fin a esta historia.

El joven jugador podrá dejar hasta 22 millones de euros en las arcas azulgranas. Por delante le queda el nuevo reto de asentarse en la Bundesliga y de probar con Guinea, pues Ilaix también ha renunciado a debutar con la selección española tras pasar por las categorías inferiores.

