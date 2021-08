Ilaix Moriba renuncia a jugar con España y se irá a la Federación de Guinea

Ilaix Moriba renuncia a la selección española de fútbol y espera poder debutar con Guinea en los próximos partidos internacionales. El todavía jugador del FC Barcelona, de apenas 18 años, ha tomado dicha decisión y se la ha comunicado a la federación de su país de origen. Un movimiento que se suma al que tomará próximamente con respecto a su estancia en el Barça, donde no se le renovará al alza provocando su partida del equipo.

La noticia la ha confirmado su padre en Carrusel Deportivo. Moriba ya había pasado por las categorías inferiores de la Selección y, tras su última gran temporada, apuntaba a ser un jugador con opciones de pelear por un puesto en el equipo de Luis Enrique. De hecho, jóvenes como Ansu Fati ya se ganaron la confianza del seleccionador antes de que la lesión le apartara de los terrenos de juego.

De igual manera, Pedri también había conseguido hacerse con un puesto casi fijo en la Selección. Moriba, que podría haber formado ese tridente joven del Barça, ha decidido que ni jugará con España ni continuará en un Barcelona que ultima su salida en el mercado de fichajes.

El debut de Ilaix se podría producir en las próximas semanas, pues una vez concluya la jornada tres de La Liga se alcanzará el primer parón de selecciones de la temporada. Guinea, que realizará la convocatoria días antes, se enfrentará el 1 de septiembre a Guinea-Bisau y el día 6 hará lo propio ante Marruecos. Dos encuentros correspondientes a la clasificación mundialista y que son claves para buscar el liderato del grupo.

La elección no deja de ser polémica por el momento en el que se produce. Durante las últimas semanas, y como consecuencia de sus tensiones con el Barcelona, se ha puesto en duda el asesoramiento que está recibiendo el jugador. Tras forzar al club catalán hasta el punto de salir traspasado, llega el hecho de renunciar a la Selección de Luis Enrique. Ilaix, por el momento, espera resolver su futuro de azulgrana con muchas opciones de irse a la Bundesliga.

La crítica de Koeman

El entrenador del Barcelona ha sido de los más duros con el joven canterano. A sus 18 años, Koeman cree que debería primar tener minutos y jugar en un gran club a tener un mayor salario. El técnico ha culpado de todo al entorno del jugador e Ilaix simplemente ha lanzado alguna indirecta en redes sociales.

"Es futuro del club. Y está en una situación que no juega. Sé que el club le quiere ofrecer al jugador. Mi consejo es que el dinero no es lo más importante. Es jugar partidos. El jugador con su gente decide diferente y yo estoy decepcionado con eso. Eso no es lo más importante", desveló Koeman en una rueda de prensa muy crítica con Ilaix.

