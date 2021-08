Laporta pide "flexibilidad" a LaLiga por Messi y sentencia a Ilaix Moriba

Joan Laporta habló de nuevo este lunes. Lo hizo en la presentación de Emerson Royal como futbolista del Barcelona, que pasó a un segundo plano por las cuestiones tan importantes que rodean a la entidad culé en lo que a su plantilla se refiere. Hay dos que especialmente preocupan: Leo Messi, obviamente, e Ilaix Moriba.

De Messi sigue hablando en positivo y confía en que al final se resuelva su situación y se le pueda renovar cumpliendo las normas. Eso sí, el presidente del Barça parece insistir a Javier Tebas, presidente de LaLiga, para que se muestre flexible para no perder al delantero argentino en el campeonato español.

"El objetivo es que Leo Messi se quede en el Barça y que le veamos en el Trofeo Joan Gamper. Los jugadores que estamos incorporando respetando el fair play financiero es posible. Luego también queremos que LaLiga sea más flexible para tener más posibilidades de incorporar más fichajes. El tema de Leo veo que va bien y estamos intentando resolver cuestiones por ambas partes", explicó en el Camp Nou.

Sobre este tema ya se han mojado algunos como Ángel Torres, presidente del Getafe, que se mostró a favor de hacer la vista gorda con el Barça para inscribir a Messi: "Agradezco las palabras del presidente del Getafe, todos queremos a Messi en la Liga. Es increíble tener a Leo con nosotros y en esta Liga porque eso hará que muchos espectadores y amantes del fútbol puedan ver al mejor jugador de la historia. Claro que es bueno tenerlo en nuestra Liga", dijo Laporta.

El jugador está tranquilo y de vacaciones: "Yo sé que Leo quiere quedarse y valoro mucho este hecho. Esto es de agradecer porque lo pone todo bien encaminado. Yo duermo muy bien por las noches y con dulces sueños sobre Messi".

Ilaix Moriba y Laporta FC Barcelona

'Caso Ilaix'

En cuanto a Ilaix fue claro: "Le queda un año y no quiere renovar. Es una situación que no aceptamos. Y debemos actuar. Es un gran jugador, y si no renueva ya sabe que tiene otras soluciones. No queremos jugadores, que hemos hecho en casa, que a falta de un año no quieran renovar. Se le han dado oportunidades, pero por encima de todo está el club y no nos pueden hacer este tipo de pulso, y me gustaría que recapacitara. Me sabe mal que no reconozca lo que hemos hecho por él. No aceptaremos que se vaya libre. Quien quiera irse, es libre pero con unas condiciones. Lamentablemente, está así".

