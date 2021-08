El Barça sigue mirando al mercado tras la salida de Messi: atentos al futuro de Renato Sanches

Se acaba de ir Leo Messi, las cuentas del club están peor que nunca, hay jugadores como el 'Kun' Agüero, Eric García, Emerson o Memphis Depay que todavía no saben si podrán que ser inscritos o tendrán que salir y el Barça sigue mirando al mercado. Así es como sigue funcionando una entidad en ruinas, pero sin muchas preocupaciones.

Además, este será un gesto que no gustará al aficionado culé que todavía no entiende cómo no se ha podido retener al mejor jugador de su historia. La salida de Leo Messi ha sido un palo muy duro para la reputación de Joan Laporta, que ganó las elecciones porque era el candidato idóneo para convencerle y orquestar la operación de su renovación.

Sin embargo, su salida ha sido inevitable y en lugar de guardar el luto e intentar reconducir la situación económica, la dirección deportiva y la junta directiva del Barça siguen preguntando y sondeando nuevos fichajes. Todo ello también en mitad de un proceso de negociación de rebaja salarial con toda la plantilla y en especial con muchos pesos pesados.

Joan Laporta, en la rueda de prensa de explicación del adiós de Leo Messi REUTERS

Igual tanto nombre y tanto movimiento en el mercado termina pasándoles factura, pero lo cierto es que no parece importarles demasiado por el momento, ya que siguen con la intención de hacer más fichajes aunque de momento no puedan ni siquiera inscribir a los que ya tienen cerrados.

Que el Barça pueda anunciar otra llegada mientras Messi se marcha por los problemas financieros puede ser algo difícil de vender a sus propios aficionados. Y más si el jugador que llega es Renato Sanches, un buen futbolista para el centro del campo, pero que no es el nombre soñado por todo el barcelonismo ni un gran generador de ilusión.

Problemas en el medio

El club azulgrana, con Ronald Koeman y la dirección deportiva a la cabeza, lleva todo el verano buscando un jugador de esas características. Un centrocampista potente físicamente, que pueda meterle músculo a una medular con Busquets, Pedri y De Jong, un jugador con zancada, llegador y que pueda aportar una variante diferente.

Ya se intentó con Wijnaldum, pero el PSG estuvo mucho más listo, le hizo una oferta mayor y se lo terminó llevando. Era la opción perfecta al llegar a coste cero, pero no salió. Otro nombre que sí va a salir, pero del Barça, es el de Ilaix Moriba, la opción de la cantera que podría ocupar ese puesto y desempeñar esa función.

Renato Sanches en un partido con el Lille Europa Press

Las negociaciones con el jugador y su entorno están rotas y ante la falta de acuerdo, el Barça está decidido a vender al jugador para no perderle gratis el próximo verano, lo que sería un mazazo terrible. Aunque no puedan sacar demasiado por él, mejor será eso que nada. Pero es el adiós para posibilidad en el centro del campo.

Ante estos problemas, el Barça ha pensado en Renatos Sanches, tal y como informa 10Sport en Francia. El futbolista portugués estaría dispuesto a llegar a Barcelona y en su club ya han admitido que si un grande llega con una buena oferta, no podrían muchos problemas: "Si llega una oferta de un club grande, Renato podrá irse. Ya he hablado de ello y ya he hablado con él, si llega una oferta de un gran club, Renato podrá irse. Veremos qué pasa, pero de momento, está con nosotros y está feliz de estarlo. Vimos que había mostrado un nivel interesante de rendimiento cuando regresó de una lesión al final de la temporada, pero también en la Eurocopa con Portugal. Es importante". Así lo comunicaba el presidente del club galo, Olivier Létang, casi asumiendo su marcha.

