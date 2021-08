El vestuario del Barça no olvida a Messi: el dorsal '10' sigue en el aire sin fichajes posibles

El Barça dio a conocer la lista de convocados para el último duelo antes de parón de selecciones. Koeman contará con hombres como Coutinho, cuyo futuro estaba en el aire hasta hace unas semanas y que finalmente tendrá hueco en el equipo catalán ante la imposibilidad de realizar fichajes. El brasileño llegó a colocarse como candidato a llevar el '10', pero en los datos facilitados por el club porta el'14', lo que deja el exdorsal de Messi en el aire.

El número del argentino se ha convertido en uno de los elementos más representantivos de Leo. Ahora, en el PSG, deberá acostumbrarse a portar el '30' ante la imposibilidad de cambiar los dorsales en la plantilla parisina. Sin embargo, en el Barça aún no hay ningún jugador que haya decidido quedarse con ese número. La gran duda era la de Coutinho, pero tras su convocatoria para el duelo frente al Getafe queda completamente descartado en esa carrera.

Todas las miradas apuntan, por lo tanto, al canterano llamado a recuperar el liderazgo de Barcelona. Y este no es otro que Ansu Fati, que la temporada pasada se convirtió en una de las revelaciones, llegando incluso a debutar con la Selección de la mano de Luis Enrique, y al que una dura lesión ante el Betis ha apartado hasta estas semanas. El canterano se espera que regrese a los terrenos de juego muy pronto y será ahí cuando se confirme si apuesta por llevar el '10' o prefiere no hacerlo.

Esa es la única opción que tiene el Barça para no dejar libre el '10', pues no hay capacidad para realizar ningún otro fichaje. Como ya advirtió Koeman en su última comparecencia, la entidad azulgrana no puede competir con los principales clubes del continente. "Hay que ser realista y económicamente el club no puede competir con otros equipos como PSG, Ciy o United", espetó el entrenador azulgrana al ser preguntado sobre el mercado de fichajes. El holandés, además, dejó en manos del club la decisión de a quién dar el '10'.

Sin opciones de fichar, Ansu es el jugador elegido. Agüero, cabe recordar, fue presentado como jugador del Barcelona con el dorsal 19 a la espalda. El argentino, en su caso, no aparece inscrito en La Liga por su lesión a la espera de que el club logre cumplir con las condiciones del límite salarial que exige la competición. Estas normas económicas fueron las que impidieron que Messi continuara en el Barcelona.

Así quedan los dorsales

Porteros: Ter Stegen (1), Neto (13), Peña (26), Tenas (36).

Defensas: Dest (2), Piqué (3), Araujo (4), Lenglet (15), Jordi Alba (18), Sergi Roberto (20), Umtiti (23), Eric (24), Balde (31).

Centrocampistas: Busquets (5), Riqui Puig (6), Pjanic (8), Coutinho (14), Pedri (16), De Jong (21), Emerson (22), Nico (28), Gavi (30).

Delanteros: Griezmann (7), Depay (9), Dembélé (11), Braithwaite (12), Manaj (17), Demir (27), Ansu Fati (Sin dorsal).

