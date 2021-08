Wijnaldum desvela por qué no fichó por el Barcelona este verano

El fichaje de Georginio Wijnaldum por el Barcelona se daba por hecho a finales de la pasada temporada. Pero de repente el centrocampista neerlandés pasó de prácticamente estar vistiendo la elástica azulgrana a anunciarse su llegada al PSG. Dos meses después de todo esto, el propio jugador ha dado explicaciones de lo sucedido.

El futbolista, ante los medios del Paris Saint-Germain, ha asegurado que todo iba por buen camino con el Barça, pero que "se alargó demasiado". Y mientras en el Camp Nou se tomaban su tiempo, en el PSG fueron a toda velocidad y eso hizo que la balanza se inclinase del lado de los parisinos.

"Estaba negociando con el Barça, iba bien, pero estaba siendo un proceso muy largo. El PSG fue más rápido. Tenía muchas ganas de contratarme, eso fue lo que marcó la diferencia", ha asegurado el internacional neerlandés en la rueda de prensa previa al partido ante el Reims de este domingo.

"Leonardo habló conmigo y me explicó el proyecto", ha continuado Wijnaldum. "El PSG me presentó un proyecto muy interesante. Dio la impresión de que realmente querían ficharme más que los otros. Así que seguí mis sentimientos", ha agregado el centrocampista. Y es que con estas palabras, el jugador deja ver que su sensación fue que el Barça no quería tanto su fichaje.

Leo Messi

El neerlandés también se ha referido a la llegada de Leo Messi. Tanto el argentino como él mismo son dos de las cinco incorporaciones que ha hecho el PSG este verano. A ellos se suman Achraf Hakimi, Sergio Ramos y el portero Gianluigi Donnarumma. Casi nada...

"Estoy muy feliz de que haya venido. Más aún después de ver cómo es como persona. Es muy humilde", ha señalado sobre Messi. "No quiero decir que me arrepienta todavía menos de no haber fichado por el Barça ahora que Messi está aquí. Simplemente tuve la suerte de que he venido con nosotros. A mí me convenció el proyecto deportivo", ha continuado explicando en rueda de prensa.

Para finalizar, Wijnaldum ha querido dejar claro cuál es su propósito en esta nueva aventura de su trayectoria en las filas del coloso parisino: "Espero poder ayudar y dar soluciones al PSG".

