España sigue triunfal en los Juegos Paralímpicos y suma otros tres bronces y una plata

El ciclista barcelonés Sergio Garrote se colgó su segunda medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio al lograr el bronce en la prueba de ruta, clase H1-2, en el Circuito Internacional de Fuji. Nuria Marquéz logró la misma presea, como Álvaro Valera y Jordi Morales en tenis de mesa. Miriam Martínez fue plata en lanzamiento de peso.



Garrote, que disputa sus primeros Juegos Paralímpicos, finalizó tercero en la carrera de 52.8 kilómetros, con un tiempo de 1:24.25, solo superado por el francés Florian Jouanny, oro, y el italiano Luca Mazzone, plata.



"No hay que despreciar ningún metal en unos Juegos pero estoy sorprendido con la victoria del francés, que no entraba en mis quinielas para ser favorito. Me he entregado en la medida de todo lo que tenía", dijo Garrote, al término de la prueba.



El ciclista de Viladecans, que ya ganó el oro en la prueba de contrarreloj, usa silla de ruedas desde que se cayó del andamio de una obra en 2001 que le produjo una lesión medular. Practica ciclismo con una 'handbike' desde 2015 y ya suma dos preseas en la cita de Tokio 2020.

¡DOBLETE de @o_nuriamarques en estos Juegos de #Tokyo2020 !

La nadadora catalana se cuelga el BRONCE en la prueba de los 200 estilos y suma la 28ª medalla para España.

¡Grande Nuria!

La segunda medalla de la jornada llegó en la piscina, dando mayor relevancia al impulso tanto del ciclismo como de la natación al medallero español. Fue la nadadora barcelonesa Nuria Marqués quien logró la medalla de bronce en la prueba de 200 metros estilo individual, clase SM9 de discapacidad física. Así, como Garrote, sumó su segunda presea en los Juegos Paralímpicos de Tokio tras la plata en los 100 metros espalda.



Marqués, de 22 años, llegó a Tokio con la tercera mejor marca del año en esta distancia. En la piscina del Centro Acuático de la ciudad nipona accedió también con el tercer mejor tiempo de las series (2:38.79) y en la final rebajó esa marca hasta parar el cronómetro en 2:35.66. El oro fue para la neozelandesa Sophie Pascoe y la plata para la húngara Zsofia Konkoly.

Declaraciones de Sergio Garrote tras el brillante BRONCE que ha logrado en la prueba de ruta H1-2.

¡Segunda presea para @sergiohandbiker en #Tokyo2020!



Marqués, que nació con el fémur de la pierna izquierda más corto que el de la derecha, consigue con esta medalla su cuarta presea en unos Juegos tras las dos de Río y las dos que lleva en Tokio.



En la misma carrera la también barcelonesa Sarai Gascón finalizó cuarta a dos segundos de Nuria y se lleva un diploma de esta modalidad. La medalla de Nuria Marqués supone la duodécima para España en la piscina (2 oros, 9 platas y 1 bronce) del Centro Acuático de Tokio.

Además, la selección masculina de baloncesto en silla de ruedas logró ganar a Alemania en cuartos de final y disputará las semifinales. Las medallas están cerca, pero el equipo nacional deberá vencer a Estados Unidos para meterse en la lucha por el oro.

Bronce en tenis de mesa

El tenista de mesa sevillano Álvaro Valera y el catalán Jordi Morales lograron este miércoles la medalla de bronce en la prueba por equipos, clase 6-7 de discapacidad física, al perder con Gran Bretaña en las semifinales de los Juegos Paralímpicos de Tokio.



La pareja española, actual campeona de Europa, ganó el partido de dobles frente a William Bayley y Paul Karabardak (2-3) y comenzó la eliminatoria por delante. Después, en los dos partidos individuales, Morales perdió con Bayley (3-0) y Valera con Karabardak (3-2). Valera y Morales accedieron a semifinales tras eliminar en cuartos de final a Ibrahim Elhusseiny Hamadtou y Sayed Mohammed Youssef.



Esta es la segunda medalla en unos Juegos que ganan juntos Álvaro Valera y Jordi Morales tras la plata conquistada hace nueve años en Londres 2012. La final por equipos de tenis de mesa, clase 6-7, la disputarán China, que eliminó a Alemania, y Gran Bretaña.

Plata en lanzamiento

La valenciana Miriam Martínez, debutante en Tokio en unos Juegos, se proclamó subcampona paralímpica al lograr la medalla de plata en lanzamiento de peso, clase F36 de deportistas con parálisis cerebral.



Miriam, de 30 años, sufrió hace dos un derrame cerebral por una enfermedad autoinmune. Tras ese susto que la cambió la vida dejó el fútbol sala que practicaba de forma semiprofesional y se centró en el atletismo, en el que su crecimiento en este tiempo ha sido muy rápido.

Miriam Martínez durante la prueba de lanzamiento de peso Reuters

Empezó a practicar el lanzamiento de peso con seriedad y plena dedicación a mediados de 2020 y, medio año después, en febrero de 2021, logró la mínima B en Dubai y en junio se proclamó campeona de Europa en Polonia.



En Tokio, la victoria se la llevó la rusa Galina Lipatnikova con un lanzamiento de 11.03, alejado del récord del mundo que posee la alemana Birgit Korber con 11.79. La plata fue para Miriam con un mejor lanzamiento de 9.62, superior a los 9.50 del Europeo. El bronce fue para la china Qing Wu, que se quedó en 9.36.



"Todavía parece que no haya puesto los pies en el suelo y creo que es un sitio del que no me quiero bajar. Estoy donde quiero estar. Donde soñaba hace tres años. La vida me cambió y ahora mismo me acaba de cambiar otra vez. Estoy que no me lo creo", dijo la atleta valenciana al termino de la prueba. Miriam Martínez recordó que hace dos años hablaba con su padre, aficionado al atletismo, y soñaban en la lejanía con unos Juegos Paralímpicos.



"Es algo que se nos quedaba muy grande y a día de hoy solamente me quedaría decirle que lo hemos conseguido. Con eso creo que te lo digo todo. Hace tres años no nos creíamos ni siquiera que estaría caminando. Cuando empezaba a caminar tenía el sueño de estar aquí. Siempre he amado el deporte, él también. Esto es un sueño, el luchar por algo grande. Creo que hoy he puesto más el corazón que otra cosa", confesó.



La medalla de Miriam es la sexta en atletismo de la delegación española en los Juegos Paralímpicos tras los oros del lanzador de peso Kim López, el mediofondista Yassine Ouhdadi El Ataby y los velocistas Gerard Descarrega y Adiaratou Iglesias y la plata de Sara Martínez en salto de longitud.

