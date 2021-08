García-Marquina, bronce con sabor castellano-manchego en los Juegos Paralímpicos

Luis García Marquina, residente desde los 5 años en Tarancón (Cuenca), ha ganado este martes el bronce en la contrarreloj de 24 kilómetros en la clase H3 de bicicleta de mano en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

García Marquina ha conseguido un crono de 43:48.68, a 9:51 del ganador, el austríaco Walter Ablinger, subcampeón en Río 2016 en esta prueba, la plata fue para el alemán Vico Merklein.

"Conocí a un amigo en el hospital de Toledo que me enseñó a valorar el esfuerzo. Ese hospital forjó lo que soy hoy. España es un equipazo de fisioterapeutas, médicos y seleccionador. Estoy exhausto en un recorrido que no me favorece nada, pero hay mucho trabajo detrás de todo esto", señaló el ciclista. García Marquina sufrió un accidente practicando motocross en agosto de 2003, a los 23 años, del que quedó parapléjico.

Felicitaciones

En su cuenta de Twitter, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha felicitado el éxito conseguido y le ha calificado como "un deportista de élite, de la élite de los valores y la fuerza, de la valentía de superarse".

Un deportista de élite, de la élite de los valores y la fuerza, de la valentía de superarse.

Mi enhorabuena al taranconero Luis Miguel García-Marquina, por ese bronce en la contrarreloj de ciclismo de los #JuegosParalimpicos de #Tokio2020. Un ejemplo de vida para todos nosotros. pic.twitter.com/f2UGMNmIyO — Emiliano García-Page (@garciapage) August 31, 2021

Por su parte, García Marquina ha contestado al presidente castellanomanchego en su cuenta personal de Facebook agradeciendo sus palabras: "Gracias presidente… esas palabras me reconfortan porque reafirman mi sentimiento de haber representado con orgullo a nuestra región! Mil gracias".

