Page cuenta en Telecinco por qué hace varios meses se prohibió "drásticamente" tomar alcohol

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelgazado notablemente durante los últimos meses. Un cambio físico que, tal y como informó EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, fue muy comentado por todos aquellos que lo saludaron durante el multitudinario paseo que el pasado jueves se dio el también líder de los socialistas castellano-manchegos por la Feria de Albacete.

"Ha adelgazado mucho usted", ha observado este lunes la presentadora Ana Terradillos a Page en directo para cerrar la entrevista que ha concedido el jefe del Ejecutivo castellano-manchego al programa de Telecinco 'La mirada crítica'.

El político toledano no ha dudado en recoger el guante y ha explicado el motivo de su pérdida de peso está relacionado con un "problema de estómago" que le llevó a tomar medidas un tiempo atrás. "Bueno, llevo siete u ocho meses no con dieta, pero me prohibí drásticamente el alcohol, por ejemplo", ha asegurado.

Una abstinencia que Page ha reconocido que es "muy difícil" de mantener en Castilla-La Mancha, al ser la "mayor productora de vino". "Allí se produce el 9 por ciento del vino del mundo entero y en todos los sitios te invitan a un vino, pero lo he notado y ahora estoy encantado", ha señalado refiriéndose a su decisión de abandonar radicalmente la ingesta de bebidas alcohólicas.

"Pues se le nota. Es que el alcohol engorda muchísimo", ha añadido Terradillos, a la que el presidente de la Junta ha puntualizado: "Y no suele ir solo, suele ir acompañado de otras cosas". Ya se sabe que en Castilla-La Mancha los quesos manchegos y demás viandas no faltan en cualquier tipo de evento o celebración.