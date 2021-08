Laporta "espera" que el Barça pueda inscribir a Depay, Agüero y Eric: "Ni sin Messi hay margen"

Joan Laporta ha admitido los grandes problemas con el límite salarial que tiene el Barça. No han podido firmar contrato con Leo Messi, pero es que los que sí ha rubricado con Memphis Depay, 'Kun' Agüero, Eric García y Emerson Royal no pueden ser inscritos en este momento en LaLiga. El FC Barcelona sigue con el límite salarial excedido incluso sin que cuenten ya con el argentino y tendrán que seguir liberando contratos para que puedan jugar en el campeonato nacional.

"El límite lo tenemos ya agotadísimo. Hay que pensar que ni sin leo tenemos margen. El ratio que tenemos es de 1 a 4. Si entran 25 millones, tienes que eliminar 100. Eso sin Leo. Era muy complejo. Las personas que han estado negociando encontraron la solución. Ha habido reuniones y llamadas a diario con LaLiga para intentar llevar a cabo la negociación dentro de la normativa. Hubo un momento en el que pensamos que LaLiga aceptaba. Para que pudiera encajar teníamos que conseguir más ingresos, la operación de venta de 10% de LaLiga y otras que permitieran liberar masa salarial. Nuestra decisión es que no podemos poner a la entidad en mayor riesgo", ha explicado Laporta.

"El porcentaje no te lo sé decir exacto. Tenemos excedido el límite salarial. Una cosa es que la masa salarial deportiva exceda un 110% los ingresos del club, y otra es la limitación salarial que ya tenemos excedida sin el contrato de Messi. LaLiga nos pide, y es lógico, que cumplamos la normativa. Que querrían tener a Messi en La Liga, seguro, y lo sé de buena fuente. Pero hay clubes, y es muy respetable, que exigen que se cumpla la normativa. Y no van a hacer ninguna excepción por el hecho de que Leo se pudiera quedar fuera de La Liga. No nos piden nada, solo que cumplamos, y no podemos cumplir porque tenemos una herencia que excede el límite salarial. El hecho de que tengamos que ampliar el Fair Play cediendo los derechos audiovisuales por medio siglo no lo vamos a hacer. Ni quitar contratos en vigor con pactos con la anterior Junta porque puedes perder en los tribunales", concretó más minuciosamente el presidente del club.

"Para que os hagáis una idea, el límite de salarial es de 4 a 1. Para nosoabtros poder computar 25 millones en salario, implica sacar 100. Hemos estado trabajando a marchas forzadas para liberar esa masa salarial, se ha conseguido en una serie de jugadores con quien hemos podido llegar a acuerdos. Los demás jugadores en los que estamos trabajando pues no es nada fácil, porque son contratos en vigor y son jugadores que algunos ya se han rebajado sus salarios. Ya se ha restructurado su tema salarial en anteriores negociaciones. Y no es sencillo. Tal vez tenemos que adoptar otras medidas, pero que tampoco son garantía de que la resoluciones sean favorables. Estamos en un terreno muy pantanoso, que conlleva muchos riesgos para la entidad y requiere de su tiempo. El volumen de masa salarial nos tiene muy atados y es consecuencia de unas inversiones desmedidas que se hicieron, inversiones excesivas en el tema de salario. Los fichajes son jugadores que han venido al Barça aceptando unas situaciones salariales que por parte del club son de agradecer", sentenció Laporta.

Espera hacerlo

"Según nuestros cálculos sí podremos inscribirlos. No es lo mismo el salario merecido de Leo Messi, que en cuanto a magnitudes no es lo mismo que el salario de los cuatro jugadores que hemos incorporado. Esperamos que no haya problemas", explicó el presidente.

