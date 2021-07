Memphis Depay: "Sé que esperan mucho de mí, he trabajado duro y estoy muy feliz"

En Can Barça están encantados con Memphis Depay. El futbolista neerlandés ya sabe lo que es defender la elástica blaugrana y también lo que es marcar un gol con ella. Todo gracias al partido de pretemporada que el Barcelona ha disputado ante el Girona este sábado y que ha acabado con victoria culé por 3-1.

Además de Memphis Depay también marcaron Gerard Piqué y Rey Manaj para el Barcelona, un Rey Manaj que tuvo que abandonar el terreno de juego antes de tiempo por un persistente dolor de cabeza. "El jugador ha sido sustituido por precaución a causa de una cefalea", rezaba el parte médico emitido en los medios oficiales del club catalán.

Precisamente, Rey Manaj dejó su sitio a Memphis Depay, quien al acabar el encuentro no ocultó su alegría por jugar su primer partido, aunque no oficial, con el Barça: "Estoy contento de poder jugar mis primeros minutos. Lo he disfrutado. Estoy muy feliz".

El primer gol de @Memphis como culer pic.twitter.com/HnzQLaDCMh — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 24, 2021

Desde el Estadio Johan Cruyff, el internacional neerlandés continuó dejando sus impresiones tras el partido ante el Girona: "Sé que esperan mucho de mí, y he trabajo duro. Han sido momentos muy bonitos. Cuando juguemos en el estadio será increíble también. La afición nos dará energía en el estadio".

Ya antes de su presentación, el futbolista aseguró estar muy emocionado por esta nueva aventura: "Es un día especial, estoy muy emocionado de ir al club y al estadio. Es todo muy bonito y será un día increíble. Espero ganar muchos títulos, por eso he venido a este gran club. Es lo que el club representa, tiene una historia muy rica. Estoy deseando conocer a todos los que están en el club".

Koeman - Depay

También habló entonces de Ronald Koeman: "He dado grandes pasos con él, especialmente en la selección, siendo importante en el equipo. Me dio mucha confianza y también me ayudó cuando estuve lesionado. Me dio mucho apoyo y me insistió en venir aquí y fichar por el mejor club del mundo. Estoy muy feliz de que esté aquí y estoy listo para luchar por él".

Un Koeman que ha hablado maravillas de Depay después de la victoria frente al Girona: "Ha tenido más minutos de los previstos. Es un jugador de muchísima calidad y ya lo ha demostrado en ciertos momentos del partido. Es muy bueno que haya competencia arriba".

[Más información - Así está la renovación de Messi: de vacaciones, su equipo negociando y el Barça no lo da por cerrado]

Sigue los temas que te interesan