Busquets, sobre la polémica de Xavi: "Siempre quiere ser positivo y hablar bien"

Sergio Busquets no ha tenido una Eurocopa nada sencilla. Además de tener que ser el capitán de una Selección con numerosas bajas como la de Sergio Ramos, y que protagonizó polémicas desde el momento de la convocatoria, se vio afectado por la Covid-19. Fue baja en el inicio del torneo y con su llegada el equipo mejoró. Busquets, veterano en un grupo joven, se ha visto obligado a dar un salto en el escalafón de España.

El centrocampista del Barcelona, concentrado ya con la Selección en Madrid para preparar las semifinales contra Italia, pasó por los micrófonos de la Cadena Cope para analizar la situación de la Selección en el programa El Partidazo. Busquets destacó que la eliminatoria de semis está al 50% y destacó la confianza que hay en el vestuario. Además, respondió a las polémicas declaraciones de Xavi Hernández en las que denunciaba la existencia de un "entorno madridista" que dificultaba los éxitos de España.

Busquets evitó defender las declaraciones de su excompañero y aseguró que podría tratarse de un malentendido porque Xavi "siempre quiere ser positivo y hablar bien de todo". Sobre los penaltis, desveló que en el primero que tiró con España fue porque nadie quería hacerlo y se mostró valiente para tirar otro ante Italia.

Rival

"Italia ha sido el mejor equipo en la fase de grupos. En cuartos volvieron a ser mejores que una gran selección como Bélgica. Va a costar, pero no es nada nuevo en esta Eurocopa. Todos los partidos son difíciles. No me gusta mucho lo de favoritos, el partido está al cincuenta por ciento".

Dudas sobre el equipo

"Puede ser incluso hasta normal. Es una selección que ha vivido una reconstrucción por los jugadores que se han ido. Somos una selección joven. Confiamos en el míster, es lo que nos ha traído hasta aquí y ha dado resultado. Queremos seguir haciendo historia".

🇪🇸 @5sergiob, en @tjcope



💪🏼 "Tenemos ganas de que llegue el martes y darle una alegría a la afición"



🇮🇹 "Italia ha sido la mejor en fase de grupos. Es un gran equipo y será difícil"



🤔 "No hay un favorito. Está al 50-50"https://t.co/YrNDAAszf7 — Tiempo de Juego (@tjcope) July 4, 2021

Esta selección con las anteriores

"Esta selección tiene muchas cosas buenas, pero la ilusión y las ganas de sobreponerse a todo, el creer en las cosas que estamos haciendo. Es diferente en todos los niveles. Se ha resaltado mucho el grupo, mi papel es diferente. A nivel individual te hace ver las cosas de otra manera".

Su capitanía

"Soy muy íntimo de mi vida privada y de mi persona. Totalmente diferente a lo que pueda ser dentro con confianza y con mis compañeros. Esta Eurocopa me ha tocado ser capitán, con más experiencia por lo que he podido vivir. Intento estar siempre el primero en todo, intentar estar para cualquier cosa que necesiten los compañeros individualmente en lo colectivo. Estar a todo por el bien del equipo".

Apoyo a sus compañeros

"Sin ser capitán lo hubiese sentido, pero siendo capitán te da ese plus".

Las palabras de Xavi

"No estamos muy atentos a lo que se dice. Conozco a Xavi y no creo que haya querido hacer ninguna polémica, siempre quiere ser positivo y hablar bien de todo. Seguro que se va a poder explicar si se lo vuelven a preguntar. No he podido hablar con él. No te puedo decir".

El entorno de la Selección

"Al final tiene sus gustos y cada uno tiene un seleccionador dentro. Es lo que pasa en todas las selecciones, supongo".

¿Llamada de Ramos?

"No me gusta hablar de las cosas privadas".

Penaltis

"Yo quise tirar primero y Luis Enrique también lo dijo. Tengo confianza. Ajusté demasiado y no salió lo bien que quería, pero tengo confianza y lanzo bien los penaltis. Luego es diferente a lo que pueda pasar en un entrenamiento. No lo pasé mal ni antes de tirarlo, porque al ser el primero creo que tienes esa tranquilidad y no tienes la presión de que te cojan ventaja. Pero luego estuve muy tranquilo, vi la energía del equipo y la confianza, y estábamos bastante tranquilos".

Penalti en la Confederaciones

"El que tiré yo lo tiré porque nadie lo quería tirar".

🇪🇸 @5sergiob, en @tjcope



🐐 "Estoy tranquilo con Messi, solo hay que darle tiempo. Confío en el sentimiento de Leo"



🤔 "@RonaldKoeman ha hecho buen trabajo. Hay que darle estabilidad al proyecto del @FCBarcelona"https://t.co/YrNDAAszf7 — Tiempo de Juego (@tjcope) July 4, 2021

Situación del Barça

"A Messi hay que darle tiempo. Confío en el presidente y en la gente que está trabajando, en el sentimiento que tiene Leo. Le deseo lo mejor y ojalá sea seguir jugando juntos muchos años. Koeman creo que ha hecho un buen trabajo, hay que darle estabilidad y tiempo al proyecto".

Su futuro en la Selección

"Son datos increíbles, que nunca me hubiese imaginado. A la altura de jugadores espectaculares que lo han sido todo. Ojalá mínimo juegue dos partidos más, que será señal de jugar la final. Ahora tengo una edad en la que quiero ir paso a paso y temporada a temporada, viendo objetivos a corto plazo. En octubre hay una UEFA Nations League que veremos. Quiero estar bien y disfrutar".

Ramos y El Clásico

"Se va a hacer muy raro, pero esto es el fútbol y todo sigue. Me ha pasado en el club. No queda otra que seguir. Le deseo lo mejor vaya donde vaya".

[Más información - Busquets tiene ofertas muy importantes para dejar el Barça: la MLS llama a su puerta con fuerza]