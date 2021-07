Barella: "Mancini nos ha dado una mentalidad ganadora para poder superar a España"

Italia y España empiezan ya a calentar un partido que promete ser el gran duelo de la Eurocopa. Un enfrentamiento clásico ya en los últimos torneo continentales ya que, en una u otra ronda, España e Italia se han cruzado en las últimas competiciones europeas que han disputado.

Por ello, esta Eurocopa que se está celebrando a lo largo y ancho del continente no va a ser la excepción. Los de Roberto Mancini llegan como claros favoritos a esa semifinal después de hacer un torneo perfecto en el que se han cargado a rivales como Austria o Bélgica y donde ha resuleto, generalmente, todos sus partidos por la vía rápida.

De hecho, consiguieron superar la fase de grupos sin haber encajado un solo gol y continúan con una impresionante racha de partidos sin perder que va camino de ser histórica. En su camino estará el equipo de Luis Enrique, de quien no se fían después de haber llegado a meterse entre los cuatro mejores a pesar de las críticas.

Nicoló Barella juega un balón con Italia Reuters

El centrocampista italiano Nicoló Barella, que este curso ha ganado la Serie A con el Inter de Milán, ha analizado el partido contra España donde estará en juego un billete para la gran final. El joven talento de los azzurri ha querido destacar y poner en valor la figura de Roberto Mancini.

"Mancini nos dio una mentalidad ganadora y nos cruzamos con un equipo parecido, ambos queremos el balón. Intentaremos que sea el nuestro y disfrutaremos de este partidazo". Tras la victoria contra Bélgica, no pudo escuchar su charla, pero el mensaje lo conoce al milímetro: "Cuando habló con los compañeros yo estaba con Lukaku, intercambiando la camiseta. Ya me contaron lo que dijo, pero no desvelo las cosas del vestuario".

Del delantero belga habló también precisamente. Ha sido una de las referencias del torneo y de su selección en esta Euro después de haber cuajado un año sublime en el Inter de Milán: "Lo siento por él, juntos vivimos algo muy especial en el Inter. Tendrá más ocasiones para celebrar...".

Ahora Barella piensa ya en el próximo partido contra España que podría valer una final: "La Roja campeona de Europa tenía un mediocampo increíble, con muchos cracks. Aquí hay grandes jugadores, pero ojalá podamos lograr lo mismo que ellos. Tuvieron grandes campeones que inspiraron a todo el mundo, no solo a mí, como Xavi e Iniesta. Todos los que aman el fútbol les apreciaron y yo también, aunque tenga características distintas. Ahora Busquets lleva años siendo uno de los mejores gestionando los tiempos en equipazos como Barcelona y España, solo puedo felicitarle. Luego tienen a Pedri, a Koke... Será un partidazo, pero ojalá podamos superar su mediocampo y batirles".

El valor de Italia

Sin embargo, Barella también quiso sacar pecho con el talento de sus compañeros: "Es bonito recibir tantos cumplidos, pero el trabajo se debe a todo el grupo. Jorginho y Verratti son dos fenómenos y manejan el balón, yo intento llegar al área. Jorginho nunca se equivoca, es muy difícil decir que en alguna jugada pudo haberlo hecho mejor. Cada uno hace lo que puede, pero la verdad es que él muy rara vez lo hace mal".

Nicoló Barella celebra su gol ante Bélgica en la Eurocopa 2020 Reuters

Por último, el futbolista del Inter habló de la baja de su compañero Spinazzola, uno de los jugadores a seguir en el torneo y que se rompió el tendón de Aquiles: "Fue raro no poder celebrar en el vestuario porque a tu compañero le pasó algo tan feo. Ha sido la primera vez en la que marqué un gol y no lo celebré al final del partido. El fútbol te da mucho y te puede quitar mucho, nuestro oficio es así. Ahora solo podemos luchar para que 'Spina' esté orgulloso de nosotros, y celebrar con él al final".

"Emerson tienen características distintas, pero también es un gran futbolista y no estoy preocupado en absoluto por la ausencia de Spinazzola. Ha ganado la Champions y nos ayudará como hizo ya muchas veces, confiamos mucho en él".

