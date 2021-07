Luis de la Fuente: "Me siento favorito en los Juegos Olímpicos para ganar una medalla"

Luis de la Fuente (Haro, 1961) es un hombre que recurre constantemente a Dios y a la religión. En una conversación normal y corriente con él, puede mencionar varias veces al altísimo, habitualmente con un "Dios dirá". Así es como contesta a la cuestión que le han hecho mucho últimamente: "¿Quiere ser seleccionador absoluto de España?". Este país es así, sobre todo cuando Luis Enrique ha estado tan discutido. Pero el riojano no piensa en otro objetivo que el que ha comenzado a preparar esta semana: los Juegos Olímpicos.

La Selección se clasificó para la cita de Tokio cuando el combinado sub21 que él mismo lideraba se impuso en el Europeo de 2019. El destino y, sobre todo, el coronavirus han hecho que se haya jugado otro torneo de este calado en este 2021 sin tanta suerte para España. De la Fuente y la generación de los Zubimendi, Álvaro Fernández, Brahim Díaz, Bryan Gil o Javi Puado cayeron en semifinales con bastante infortunio.

Una mezcla de la selección que se impuso en Italia hace dos años y estos que vienen empujando con fuerza será la que defienda los intereses de España en los Juegos Olímpicos. Ya han empezado a trabajar para llegar en la mejor forma posible al torneo que se juega entre el 21 de julio y el 7 de agosto en Benidorm. En un ambiente similar a la humedad y el calor que esperan en los lugares donde se disputará el campeonato atiende el seleccionador a EL ESPAÑOL.

Entrevista a Luis de la Fuente, seleccionador olímpico de fútbol de España para Tokio 2020

Se ve entre los favoritos para conseguir una medalla, ve como un sueño esta posibilidad y está muy motivado por vivir el ambiente de unos Juegos Olímpicos que siempre ha seguido por la televisión. El tiempo pasa, así como demuestra esa melena de jugador que dejó paso a su calva ya famosa. Esa misma que algunos quieren situar en un puesto de mayor importancia que el que tiene. El sentir será más grande si gana el torneo de fútbol de Tokio 2020.

¿Cómo ha sido este pequeño período de vacaciones? ¿Ha asimilado todo lo que ha pasado en 2021?

Nada. He podido desconectar algún día. Prácticamente desde que terminamos el Europeo estábamos preparando los JJOO. Ha sido darle continuidad al trabajo que llevábamos haciendo todo este tiempo. Va todo tan rápido que no tienes ni tiempo para pensar en lo que hemos vivido, tanto lo negativo por la pandemia como lo bueno. No me ha dado tiempo a pensarlo, hemos salido de una y nos hemos metido en otra. Esta velocidad de la vida no te da tiempo a disfrutarlo.

Europeo, la absoluta, ahora los JJOO...

Eso es lo que se ve. Pero todo lo que no se ve es lo que más tiempo lleva. El Europeo parece que ha durado tres meses. Llevamos prácticamente dos años preparando los JJOO, la tensión de las circunstancias especiales del partido frente a Lituania... Realmente, hemos tenido muy poco tiempo para pensar todo lo que estaba aconteciendo.

Imagino que está pendiente de la Eurocopa, ¿cómo está viendo a la Selección? ¿Se ha sido injusto con el equipo?

Sí, sí, estamos viendo todos los partidos. Yo la veo bien, con un positivismo muy grande. Han ido mejorando con el paso de los partidos y veo un equipo muy convencido. Teniendo en cuenta las dificultades que se están viendo en el torneo con algunas de las favoritas quedándose fuera, hace que se tenga que valorar aún más el nivel de esta Selección. Hay un nivel altísimo.

Pedri es un chico muy maduro, es ajeno a la polémica

No somos conscientes de la dureza que supone trabajar con el estrés que produce una situación como la de la burbuja y los positivos por la Covid. Era normal que la Selección achacara esa tensión. El equipo se tenía que asentar poco a poco.

Cinco de los jugadores que van con usted a los JJOO están siendo titulares habitualmente con Luis Enrique, esto habla mucho del nivel que lleva España al torneo.

Yo estoy encantadísimo. Pido a Dios que tengamos fortuna con la salud; que no haya inconvenientes con las lesiones y que podamos estar los 22 en el primer partido. Lo que quiero es que la Eurocopa termine cuanto más tarde mejor. Ojalá que lleguemos a la final y que la ganemos. Después que ya se incorporen, pero que lo hagan con salud.

Pedri está siendo de los más destacados con tan solo 18 años, ¿es peligroso que esté tanto bajo el foco o cree que está más que preparado?

Yo creo que es un chico muy sereno, muy maduro. No tiene problema para vivir con esta situación. Yo creo que es ajeno a ella, algo que es una virtud. Siempre he dicho que vamos a velar por la salud del futbolista. Iremos administrando las cargas y los partidos en función de que nos beneficie y le beneficie a él. Ni él está obligado a jugar todos los partidos, ni nosotros a ponerle. Vamos a intentar sacar su máximo rendimiento, pero dentro de la naturalidad.

Cuando habló con él, ¿cuál fue la reacción al decirle que estaba en el equipo olímpico?

Estaba feliz, encantado, dispuesto... Todos han reaccionado así y mostraron una gran disposición. Desde aquí lo agradezco también a los clubes. La reacción de los futbolistas ha sido de alegría, de mostrar ilusión por estar en un evento que sería injusto privarles. Es el evento deportivo más importante. Vivir una experiencia de este calado solo la viven los tocados con la varita. Con el límite de edad aún más.

Pedri se lamenta tras una ocasión fallada REUTERS

Aún sigue el debate en el movimiento olímpico sobre el prestigio de este torneo con sub23 y solo tres mayores, ¿tiene sentido que los JJOO tengan esta modalidad de fútbol sin los, a priori, mejores?

Van los mejores en esa horquilla de edad. El año pasado habría sido un Mundial sub23 y ahora lo será sub24. Esto transmite también un gran interés porque te permite ver a estos futbolistas que son, en gran medida, realidades a la vez que el futuro compitiendo de igual a igual con otros del mismo nivel. Estamos las 16 mejores selecciones del mundo y al aficionado le va a resultar muy interesante. Van a estar en el escaparate mediático que yo tanto demando para este tipo de futbolista con tanto talento.

Ha tratado de mantener el bloque del Europeo sub21 de 2019, ¿cree que todos ellos han dado el paso adelante que les correspondía?

Sí. Yo creo que la gran mayoría sí. Alguno ha tenido algún inconveniente, pero la gran mayoría está a un nivel de competición muy parecido. Todos están en grandes clubes, están teniendo continuidad y algunos tienen mucha importancia. Algunos han debutado con la absoluta incluso. Es una generación muy brillante, la pena es no haber podido contar con todos ellos.

¿Quién cree que está infravalorado de este grupo? Este torneo podría servir a muchos como Asensio o Ceballos para reivindicarse…

Estoy totalmente de acuerdo. Es una oportunidad muy buena para todos, pero hay futbolistas en particular que van a tener un escaparate fantástico para demostrar el potencial de futbolista que tienen y reivindicar su idea de triunfar en grandes equipos. El fútbol es muy complicado y, por diferentes circunstancias, alguien puede tener más o menos continuidad. Cuando no has tenido esa posibilidad de demostrar en tu club lo que tienes, estos acontecimientos son la mejor oportunidad para mostrar todo lo que han tenido guardado. Estoy muy contento en ese sentido, les va a venir muy bien.

A Asensio y Ceballos les va a venir muy bien el torneo de los Juegos Olímpicos

¿Se ve entre las selecciones favoritas?

Sí, por supuesto. Con todo el respeto a todos los rivales, me siento en el grupo de selecciones capaces de luchar por todo. El mensaje que les mando a los jugadores es que somos un equipo muy bueno y que tenemos esa capacidad. Nos enfrentamos a equipos del mismo nivel, me imagino que el seleccionador les está diciendo lo mismo. Los pequeños detalles van a inclinar la balanza de un lado o de otro.

Se lo pregunto porque en algunas predicciones de medallas que se hacen en el país no aparece la de su selección, no sé si es una motivación extra.

No sé quién las habrá hecho, a mí no me han preguntado. Siempre que me preguntan, contesto lo mismo. No nos preocupa. Queremos hacer nuestro trabajo desde la humildad y desde el respeto a todos los rivales. Es muy complejo competir en este tipo de competición, más aún conseguir la medalla. Tiene que meterte entre los semifinalistas, pero yo les he enviado ese mensaje a los jugadores.

¿A quién sitúa como el gran rival a batir?

No hace falta salir de nuestro grupo. En el panorama internacional a veces cuesta situar a algunas selecciones con menos nombre. Egipto, por ejemplo, es campeón de África, muchos les verán como un equipo de segundo nivel. Jugamos contra Argentina, campeón de América. En nuestro grupo hay tres campeones continentales. Australia es un equipo con un potencial físico y muy complejo. El cruce, si pasamos, serían o Alemania o Brasil. Está Francia, Japón...

Luis de la Fuente, levantando el trofeo del Europeo sub21 de 2019 Paola Garbuio / Lapresse Via ZUMA / DPA

¿Es consciente de la que puede liar, hablando vulgarmente, si gana el oro olímpico?

Pues no lo sé, ¿lo dices en el buen sentido?

Sí, claro (Risas).

Era broma. Yo solo pienso de verdad en lo que puede significar para todos nosotros. Es algo histórico, eso es lo que quiero transmitir a los jugadores. Quedaríamos en un marco de oro de la historia del fútbol español. Año tras año, década tras década. Yo creo que es suficiente motivación como para hacer nuestro trabajo con naturalidad y valorando la oportunidad que tenemos. Somos unos privilegiados. Yo solo quiero hacer bien mi trabajo y quiero competir por lo máximo, siendo consciente de que ser medallista en unos Juegos Olímpicos, yo que suelo seguirlos desde fuera, me parece un sueño. Ahora mismo no soy consciente, seguramente, de lo que tenemos entre nuestras manos.

No le sería extraño si alguno empieza a hacer campaña para que dé un paso adelante a la Selección.

No me preocupa, ni lo pienso. Yo creo que tenemos un grandísimo seleccionador. Lo digo desde el corazón. No vendo humo. Quiero que nuestra selección absoluta sea campeona de Europa y con Luis Enrique. Cuando me preguntan "¿Luis no desearías ser alguna vez seleccionador?". Pues si tiene que ser, será. Ya llegará. Tengo tal ilusión por competir en estos Juegos que lo que tenga que venir, pues Dios dirá.