Así fue el penalti sobre Koke que vio el VAR y que falló Morata

No se había cumplido ni el minuto 10 del partido cuando llegó la polémica a La Cartuja. Los jugadores de la selección española pidieron penalti de Hromada sobre Koke. Kuipers no señaló el punto de los once metros en primera instancia, pero desde el VAR revisaron las imágenes de inmediato y avisaron al colegiado principal del encuentro de que tenía que ir al monitor para ver la acción en primera persona.

No lo dudó Kuipers cuando vio la secuencia y tras unos segundos de revisión, el árbitro neerlandés señaló penalti a favor de España. En las imágenes, el colegiado pudo comprobar cómo Hromada se llevaba por delante a Koke, no tocando ni balón y si el gemelo del centrocampista del Atlético de Madrid.

Una vez señalada la pena máxima, las miradas se fueron a la banda de La Cartuja. Desde allí, Luis Enrique tenía muy claro quién debía ser el encargado de ejecutar el penalti. Hay que recordar que frente a Polonia, Gerard Moreno erró un lanzamiento desde los once metros que él mismo había provocado.

Bjorn Kuipers pita penalti sobre Koke tras consultar el VAR REUTERS

Si Gerard Moreno cogió el balón entonces para tirar el penalti ante el combinado polaco, Luis Enrique decidió de primeras que fuese Álvaro Morata el encargado de lanzar esta pena máxima contra Eslovaquia. Pero el '7' de España no tuvo la suerte de cara en esta ocasión.

Morata lanzó a la izquierda del portero, pero Dubravka adivinó el lado del disparo y sacó el balón. Entonces se comenzaron a escuchar los primeros pitos al futbolista de la Juventus de Turín, quien pese a marcar ante Polonia, ha sido muy criticado durante esta Eurocopa, en especial tras el duelo frente a Suecia.

Martin Dubravka para el penalti lanzado por Álvaro Morata REUTERS

Álvaro Morata tuvo que volver a sufrir los pitos de su propia afición, pero a su rescate salió, una vez más, Luis Enrique. El técnico asturiano salió del banquillo para pedir a la afición que cambiase los silbidos por aplausos y ánimos, que es lo que necesitaban los jugadores en ese momento.

La Euro 2020

Hasta este partido ante Eslovaquia, la Eurocopa no ha resultado nada sencilla para la Selección. Dos empates y tan solo un gol a favor. Aunque, por otro lado, el combinado nacional tan solo ha concedido un único tanto a sus rivales. Visto lo visto, España salió mejor a La Cartuja y justo antes de la media hora, un gran lanzamiento de Sarabia impactó en el palo, mientras el balón bajaba, Dubravka acabó metiéndose el esférico en su propia portería.

