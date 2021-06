La Selección cambia tras las críticas: así fue su saludo a la afición en su llegada a Sevilla

España afronta las que pueden ser sus últimas horas con vida en la Eurocopa 2020. La Selección depende de sí misma para lograr el pase a octavos y se jugará todo ante una Eslovaquia que también quiere obtener puntos para cumplir sus aspiraciones. Y para lograr el objetivo será clave el apoyo de una afición que en los últimos días se ha mostrado muy crítica con el conjunto entrenado por Luis Enrique.

Concretamente con unas imágenes que se hicieron virales el pasado día 19 y que han provocado un cambio en la actitud de la Selección. En aquella ocasión, la plantilla de España salía de su hotel habitual de Sevilla para llegar a La Cartuja. En la puerta, sin embargo, esperaban cientos de aficionados intentando animar a los suyos. La noche prometía y ni el calor ni la distancia de seguridad bastaron para frenar a los seguidores nacionales. Pese a ello, no obtuvieron la respuesta esperada.

Los jugadores de la Selección, al menos en las imágenes que compartió la propia Federación en sus redes sociales, apenas hacían caso a una afición que pedía un mínimo saludo. Tras empatar ante Polonia y desatarse las críticas a la actitud de la Selección, el vídeo cobró mayor impulso. Más visualizaciones, más criticas y la creación de un bucle que llegó hasta la rueda de prensa.

César Azpilicueta fue el encargado de dar la cara ante la pregunta de por qué no se había tenido algo más de contacto con los fans. Su respuesta, algo dubitativa, sirvió de advertencia a sus compañeros. "Somos los primeros que tenemos que animar a la afición en este momento difícil. Sobre el vídeo, es un vídeo en plano corto. Es cierto que no todos los jugadores saludan, pero si por algo se ha caracterizado esta Selección es que hemos hecho muchos encuentros con aficionados en España y en el extranjero", indicó ante la prensa.

"Somos los primeros que querríamos acercarnos, pero por la situación de la Covid no lo hemos podido hacer. Personalmente me ha tocado ganar una Champions y no poder celebrarlo con la afición, son cosas duras". Y parece que pasados unos días la situación se ha revertido.

El plantel español puso rumbo de Madrid a Sevilla este mismo martes. Y, a la llegada al hotel para descansar de cara al partido de este miércoles, los jugadores de la Selección se mostraron mucho más cariñosos con los presentes en la puerta del hotel. Desde el seleccionador Luis Enrique, que incluso se dejó ver con confianza enseñando un pulgar hacia arriba como muestra de la actitud optimista del equipo, hasta el resto de jugadores que conforman la convocatoria española.

Una actitud muy diferente y que no ha pasado desapercibida. El cambio del primer vídeo al último es notable. Y el objetivo no es otro que plantear con unión la final anticipada que vivirá la Selección ante Eslovaquia en una Cartuja con público.

