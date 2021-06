Busquets: "¿Echar a Luis Enrique? No es decisión nuestra, pero estamos con él y su staff"

Sergio Busquets, capitán de la Selección, fue el encargado de analizar el duelo de España ante Eslovaquia. El conjunto nacional no puede volver a fallar y se jugará el pase a octavos de la Eurocopa. La confianza en el vestuario, a la vista de las declaraciones de Busquets, es total. Además, también apoyan a un Luis Enrique más cuestionado que nunca.

Presión

"Sabemos lo que nos jugamos. Tenemos confianza. Nos ha faltado esa pizca de suerte que hace falta para los partidos. Los jugadores estaban con la sensación de que era injusto. Intentamos animarles. He tenido la suerte de jugar muchas fases finales y en la mayoría hemos llegado al tercer partido con la sensación de que merecíamos más y de que podíamos pasar".

Recuperación por Covid

"Tenía que estar aislado y hacerlo solo. Un poco aburrido, pero era lo que tenía que hacer para llegar de la mejor manera. Intentaba hacer dobles sesiones".

Futuro de Luis Enrique

"No es una decisión nuestra, pero estamos encantados con él y su staff. Sabemos del entrenador que es, de lo que ha conseguido. Esto es fútbol y se discuten los resultados y a todo el mundo, pero si discutimos a Luis con lo que es, estamos equivocados. Confiamos al 100%, no se nos pasa por la cabeza otra opción que no sea ganar mañana y hacer un buen papel".

Claves

"Esperamos hacer un partido bueno, con goles, para coger más confianza para lo que queda y que la gente se enganche un poco más si cabe".

🗣️ @5sergiob: “Me parece extraño que un exjugador pueda opinar de esa manera".



➡️ "Nosotros estamos preparados para las críticas, pero no podemos pasar por alto una falta de respeto. No es bueno pasar ciertos límites. Me centro en el partido de mañana".#SomosEspaña#EURO2020 pic.twitter.com/Bbv8E8K9rA — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 22, 2021

Van der Vaart

"No me sorprende porque no es el primero ni será el último. Me parece extraño que un jugador que ha vivido estas situaciones, que ha jugado en clubes y selecciones, no lo entiendo. Está claro que por ahí no se puede pasar y menos siendo exjugador. Cada uno puede opinar lo que quiera, pero pasados unos límites no es bueno. Ya ha quedado claro, hay que centrarse en mañana".

Recuerdo de Chile

"Es parecida. Allí estábamos lejos, aislados. Algo se va a parecer. Un Mundial, diferente a una Eurocopa como esta... pero ojalá acabe de la misma manera".

Plantilla joven

"Son jugadores muy importantes en su equipo y todos han pasado por momentos, no iguales, pero sí parecidos a este. Desde el lado de la veteranía y la experiencia he intentado inculcarles eso, intentando hacer ver que hay que ser positivos".

¿Afecta lo de Van der Vaart?

"Más que la forma es la manera, si alguien lo quiere coger como estímulo estupendo".

Pensamiento

"Nos centramos en el día a día. Tenemos confianza en cada uno de nosotros, en el grupo. Tenemos una muy buena base y estamos trabajando muy bien".

Puesto ante Eslovaquia

"Si juego y el míster lo dice, puedo aportar todo lo que yo soy".

Experiencia

"Hay mucha gente del City que ha ganado títulos, gente del Chelsea, jugadores que ganan en sus ligas, la Europa League del Villarreal... Tenemos muchas cosas. El grupo del 2010 era muy veterano, pero no hay que comparar y sacar lo positivo de cada generación".

🗣️ @5sergiob: “El perfil de los jugadores se adapta a la idea que quiere el míster".



➡️ "Hay futbolistas de muchísima calidad y el estilo lo tenemos muy marcado".#SomosEspaña#EURO2020 pic.twitter.com/IHXUnig73X — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 22, 2021

Núcleo

"Si trae a cualquier jugador es porque piensa que va a encajar en la Selección. Hay jugadores con mucha calidad y el estilo lo tenemos muy marcado. En las selecciones antiguas, aunque éramos muchos del Barça, el estilo era parecido".

Ausencia

"Fue difícil. La situación de impotencia sobre todo. Tuvimos ocasiones hasta el último minuto".

Eslovaquia

"No los sé, no los conozco. Hamsik es el más conocido con Skriniar. Es un equipo que tiene buenos jugadores. Sobre todo en la parte ofensiva, el otro día Mak hizo un gran gol. Es un equipo difícil. Sus dos puntas tienen mucha libertad. Es un equipo que sabe lo que quiere, que está bastante junto. Pero tenemos que ser optimistas y pensar en nosotros".

Últimos desencantos

"Este grupo tiene muchísima más confianza en sí. Aunque los resultados no hayan sido los esperados, son sensaciones diferentes. Hemos hecho más que el contrario. Nos falta tener esa pizca de suerte y mejorar, pero la línea es buena y con eso hay que quedarse".

