Luis Enrique: "Aquí no vivimos del aire, estoy en un 7 de preocupación"

España se la jugará en la Eurocopa ante Eslovaquia. El seleccionador español, Luis Enrique, mostró su confianza con poder pasar sin problemas e incluso liderando el grupo. El conjunto nacional depende de sí mismo y de lo que pase en el Suecia - Polonia, pero venciendo se asegura estar en la siguiente ronda. En la rueda de prensa previa, el técnico recalcó que solo falta materializar en ataque y destacó su seguridad respecto a seguir al frente del equipo.

¿Dimisión?

"Nos jugamos lo que nos jugamos. Simplemente pasar de ronda. La reflexión, cuando se consiga, se hará lo que corresponda. Pero nos lo jugamos como la mayoría, que llegan a este tercer partido con posibilidades abiertas de quedar primero, segundo, tercero o incluso cuartos".

Situación del vestuario

"Al equipo lo he visto bien. El feedback directo que me da cuando entrenamos es muy claro. No creo que haya alguien en el planeta fútbol que nos pueda decir que hemos sido inferiores a Suecia y Polonia. No hemos sido superiores en el marcador, pero sí en las situaciones. Y ese es el objetivo contra Eslovaquia".

Marcos Llorente

"Ha jugado mucho rato en ataque. Aunque parta de lateral derecho, en las estadísticas estamos atacando el 80% del partido, por lo que nuestros laterales tienen que ocupar los espacios. Llorente actúa muchos más minutos en ataque que en defensa, pero estoy abierto siempre a que jugadores de su perfil puedan aparecer en diferentes posiciones".

Su futuro

"Contesté lo que siento. Tengo contrato hasta después del Mundial, pero viendo cómo voy, a mí me va el movimiento, la marcha, el ritmo, y ahora es evidente que hay un ritmo muy interesante por lo que la competición nos está dando. Tengo contrato hasta el Mundial y no tengo intención de no cumplirlo".

🗣️ @LUISENRIQUE21: “Hay que mejorar la fase de finalización. Nada te garantiza más goles que generar ocasiones de gol. Eso es lo más difícil".



➡️ "Como equipo estamos haciendo muchas cosas bien en ataque y en defensa. Somos un equipo difícil de batir".#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/PQv2tr9N4q — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 22, 2021

Previsión

"No me parece injusta ninguna de las situaciones que se den en el fútbol profesional. Repito, yo también espero estar en octavos e incluso pasar como primeros, pero en esto del fútbol hay muchas situaciones que uno no puede controlar. Acepto cualquier crítica".

Confianza de Rubiales

"No tengo que ahondar más en esta pregunta. Ya he contestado lo que siento y cómo me siento. A partir de aquí, vivo de lo que puedo controlar y de lo que intento hacer que es aportar a mi equipo".

¿Igual a Clemente?

"A pesar de mi admiración por Clemente, que es un crack y una persona única, creo que no tengo nada que ver. Cada uno piensa de una manera de cómo interpretar a su equipo. Yo tuve la suerte de contar con su confianza y era un líder y una persona entrañable. En lo que nos podemos parecer es que nos va el cachondeo en la rueda de prensa".

Físico y lesiones

"No he forzado nunca a un jugador, incluso cuando he jugado finales. Afortunadamente los 24 están disponibles, se han recuperado totalmente".

Rival

"El equipo fue superior y generó lo suficiente para ganarlo. Aspectos a mejorar hay en los espacios, situaciones de presión, repliegue que no estuvimos acertados, pero hay que entender que el rival juega y tiene su categoría. Eslovaquia nos va a plantear un partido muy defensivo, les vale el empate y se cierran muy bien. Uno también tiene que tener fortuna en momentos decisivos".

Qué hay que mejorar

"Lo que hay que mejorar es la fase de finalización. ¿Qué te puede garantizar goles? Generar infinidad de ocasiones de gol. Y para eso hay que hacer muchas cosas bien. En eso nos centramos, en encontrar esos jugadores para garantizar goles. Estamos haciendo bien muchas cosas, muchas más de las que insinuáis. Jugar contra nosotros nunca es fácil, en los últimos partidos nos ha costado materializar".

Busquets

"Está muy bien, igual que el resto. No le quisimos forzar, después de 12 días entrenando en casa. Era correr demasiado riesgo. Está a disposición como el resto".

Miedo a la eliminación

"Tengo la preocupación lógica de merecer más. No vivimos del aire, sabemos de qué pie se cojea. De preocupación estoy en un 7, pero me tengo que centrar en motivar a los jugadores, cosas que controlo. Y de convencimiento de hacer algo grande, tengo la sensación de que es como la botella de cava que está a punto de descorchar. En cuanto hagamos un partido completo y hagamos una victoria con confianza, va a salir nuestra mejor versión".

