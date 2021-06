Fernando Santos avisa a Francia: "Tienen un alto nivel, pero nosotros no somos peores"

La selección de Portugal se enfrenta a Francia en la última jornada de la fase de grupos. Este miércoles se celebra uno de los grandes partidos de la Eurocopa. El último campeón de Europa contra el último campeón del mundo. En la previa, Fernando Santos ha hablado en rueda de prensa.

Conclusiones tras la derrota contra Alemania

"No hay que sacar eso de contexto. Lo que dije después del partido es que todos hemos sentido esa derrota ante Alemania y que queríamos todos mejorar. Y dije que vamos a levantarnos, son jugadores con mucha experiencia. Juegan dos partidos a la semana y no ganan siempre. A nadie le gusta perder. Y por suerte estamos acostumbrados a reaccionar de una forma positiva".

¿Cómo mejorar la agresividad?

"No es algo que se entrene, es un tema mental. El último partido fue duro y había que recuperase físicamente. Hemos analizado todo el partido, creo que hemos sacado buenas conclusiones del partido ante Alemania. No era la Portugal de verdad y de 58 partidos solo hemos perdido tres. Queremos todos ganar y está claro hay que atacar y defender bien, con intensidad, lo que solemos hacer".

Fernando Santos, en rueda de prensa con la selección de Portugal Reuters

¿Cómo se espera a Francia?

"Hay tres variantes. Ante Hungría tenían cuatro jugadores por delante. Frente a Alemania más a la contra y con los laterales atacando más. Pero eran partidos diferentes. Nosotros jugamos con una línea de cuatro y hemos visto que éramos uno menos contra Alemania. Francia juega con tres arriba que se mueven mucho. Benzema y Griezmann se mueven mucho. Será un partido muy intenso y si construimos nuestro juego, si hacemos correr al rival para fatigarle tenemos muchas opciones de ganar".

El Alemania - Hungría

"No hay que pensar en Hungría. Han empatado ante Francia y la gente cree que no tiene opciones... Pero tenemos que pensar en lo nuestro. No hay que esperar al resultado del otro partido. Hay que jugar con buena actitud, hemos visto muy buenos partidos en este grupo. Francia nunca se rinde, pero dependemos también de nosotros".

Posibles cambios

"Para este partido no va a estar recuperado -Nuno Mendes-. Me gustaría contra con él, pero no puedo. Está el tema del calor que a veces obliga a cambiar a algunos jugadores. Nos hemos entrenado por la tarde para evitar un poco el calor pero luego están también el tema mental. Si sales a correr y hace mucho calor, si tienes la mentalidad sales y el calor no te importa".

Ataque de Portugal

"No es el ataque de Francia contra el ataque de Portugal. Están Pogba, Rabiot, jugadores extraordinarios, corren a por todos los balones. Francia es un equipo muy completo y los once son alto nivel, pero nosotros no somos peores. Tenemos gente muy fuerte en todas las líneas y la clava como dice Pepe es encontrar el equilibrio. Tenemos que ser más agresivos que ellos, más organizados que ellos en cada momento del partido".

