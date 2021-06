Piqué jura amor eterno al Barça: "Si mañana me dice Koeman que me tengo que ir, dejo el fútbol"

Gerard Piqué es cada día más amigo de las redes sociales y de todas las personas que hacen de estas su modo de vida. Así nació su amistad con el conocido caster y YouTuber Ibai Llanos, quien ha alcanzado en los últimos años un éxito espectacular que le ha llevado a relacionarse con muchos futbolistas de élite.

Thibaut Courtois o 'Kun' Agüero son algunos de sus mejores amigos en una relación que ha nacido a través de las redes sociales. Además, esa unión ha crecido y mucho también con otro futbolista realmente influyente como es Gerard Piqué, el central del FC Barcelona.

Precisamente con el jugador del Barça ha participado en una ronda de preguntas y respuestas junto a sus seguidores donde ha hablado y mucho sobre la actualidad del club, sobre los nombres que han llegado nuevos a la plantilla y sobre los posibles fichajes que podrían salir de todos los rumores que circulan alrededor de un equipo como el Barça.

Piqué, pensante durante el Villarreal - Barça La Liga

Sin embargo, lo que quizás haya sorprendido más, es la impactante declaración que ha hecho jurando amor eterno al club y afirmando que nunca jugará en otro equipo . Por lo tanto, si la salida de Piqué se termina produciendo como se ha rumoreado en los últimos días, estas palabras podrían ser un importante hándicap para él.

"El día que deje de jugar en el Barça, dejaré el fútbol. Jamás jugaré en otro equipo. Aquí lo tenemos todo. Hay gente que se mueve por el dinero y otra que se mueve por otras. Si mañana me dice Koeman que me tengo que ir, dejo el fútbol. No voy a jugar en ningún equipo que no sea el Barça".

Gerard Piqué también ha hablado de la dura convivencia que tienen los deportistas, y en especial los futbolistas, con las críticas y los ataques que reciben desde diferentes sectores: "La crítica es parte del fútbol. cuando saltas a un campo, ya sabes a lo que te expones. El fútbol es lo más sentimental que hay y está a la altura de la política. Hay que aceptar las críticas".

Los posibles fichajes

Sobre la actual plantilla del FC Barcelona, el central catalán ha celebrado la llegada de Sergio 'Kun' Agüero, una persona que además conoce muy bien Ibai Llanos y también Leo Messi, quien ha hablado mucho sobre el delantero argentino en el vestuario del Barça: "Ya me llevaba bien. Hace años, desde siempre, nos hemos conectado por redes. Jugué el Mundial sub20 contra él porque somos de la misma generación. Leo habla muy bien de él".

Presentación del 'Kun' Agüero como nuevo futbolista del Barcelona Reuters

Piqué también ha hablado sobre otro delantero que está muy de moda en el fútbol europeo y que ha sonado para reforzar al Barça, aunque más como una ilusión que como una verdadera realidad. Los azulgranas no disponen de poderío económico para llevar a cabo una operación de este tipo, pero el central reafirma el interés de los azulgranas. "No tengo ni idea, ojalá viniera. Los grandes jugadores que estén con nosotros, pero eso es una decisión que ha de tomar el club. Ellos sabrán".

Por último, el jugador catalán ha vuelto a mostrar sus deseos por convertirse en el presidente del FC Barcelona en algún momento, aunque reitera que es un plan para el futuro que tendrá que estudiar con mucha cautela y con detenimiento: "Es algo que siempre he dicho que me hace ilusión, es el club de mi vida. Pero bueno, lo tenemos que ver. Queda mucho y me gusta sentirme jugador aún. Cuando me retire veremos cuáles son los planes. Es un poco el comentario que hace gracia".

