Ceferin: "Real Madrid, Barça y Juventus son como niños, pero la justicia siempre llega"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha aprovechado una nueva aparición pública para convertirse en el gran portavoz del fútbol contra el nuevo proyecto revolucionario y futurista de la Superliga Europea. El máximo mandatario del estamento que más poder tiene en el viejo continente a nivel futbolístico ha repetido un discurso que ya ha mostrado en demasiadas ocasiones.

Ceferin ha estado en Italia recientemente haciendo una visita oficial al Papa Francisco y este viernes estará presenciando el partido inaugural de la Eurocopa en el que la selección italiana es la encargada de debutar frente al conjunto de Turquía. El presidente de la UEFA no ha querido perderse este acto con el que dará comienzo el torneo continental más esperado de la historia y que ha tardado un año más de lo normal en regresar.

Sin embargo, a pesar de tener una agenda bastante apretada con muchos compromisos, aprovecha siempre que puede cada mínima oportunidad para aparecer ante los medios de comunicación y, venga al caso o no, 'rajar' un poco más contra la Superliga Europea. Tras la la suspensión de los expedientes abiertos a Real Madrid, Barcelona y Juventus por su participación en el proyecto, Ceferin no ha perdido la oportunidad para seguir lanzando ataques a sus rivales.

Aleksander Ceferin y Joan Laporta, en el estadio Gamla Ullevi de Goteborg EFE

"Solo quiero decir que la justicia es lenta, pero siempre llega. No he entrado en los detalles de las competencias de nuestra comisión disciplinaria, pero obviamente la intención es resolver el asunto con los tribunales. A mi modo de ver, no es una parada definitiva. Primero aclaramos los asuntos legales y luego seguimos adelante".

El presidente de la UEFA se pasó por Rai Sports para intentar seguir manchando la imagen de estos tres clubes a los que dedica calificativos realmente censurables y cuestionables, especialmente si se tiene en cuenta que se trata del representante del fútbol europeo.

"A veces tengo la sensación de que estos tres clubes son como niños que faltan un tiempo a la escuela. No los invitan a fiestas de cumpleaños y luego intentan entrar a la fiesta con la policía". Sin duda, un símil bastante poco acertado por parte de Ceferin, una persona acostumbrada a que nada se interponga en su camino.

Ceferin responde a Platini

Sin embargo, este no fue su único ataque ya que también ha tenido otra sesión de críticas mientras participaba en otra entrevista con Il Giornale, donde ha respondido a Michel Platini, quien consideraba una muy buena idea la opción de crear esa famosa Superliga Europea.

Aleksander Ceferin, presidente de UEFA REUTERS

"Los clubes tienen derecho a crearse su propio torneo y a no participar en la Champions y en otras manifestaciones de FIFA y UEFA. Nada me sorprende. En el fútbol , pero su comentario no merece mi comentario". Ceferin puede vivir un momento bastante incómodo en pocas horas cuando se encuentre con Andrea Agenlli , dirigente de la Juventus al que consideraba casi su hermano. No obstante, no ha querido aclarar si habrá apretón de manos entre ambos, incluso aunque sea un encuentro oficial: "Es una pregunta personal, no quisiera responder, pero creo que él lo sabe".

[Más información: Ceferin, tocado: la UEFA no podrá sancionar a Real Madrid, Barça y Juve por la Superliga Europea]