Luis de la Fuente, el 'quinto' seleccionador de Rubiales: la bonhomía del padre de 'La Rojita'

"Me habían hablado muy bien de usted y lo he comprobado durante la rueda de prensa". "¿De verdad hace siempre estos corrillos con la prensa?". "Es de apreciar su cercanía y el buen trato que tiene con nosotros". Estos eran algunos de los comentarios que se escuchaban en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas después de que la primera persona que diera la cara en la Selección tras el terremoto del positivo de Sergio Busquets fuera Luis de la Fuente.

El seleccionador sub21 ha tenido que llamar en cuestión de 24 horas a sus pupilos de 'La Rojita' para reunirlos después de que algunos ya hubieran empezado sus vacaciones y que jueguen este martes el amistoso que UEFA no permite suspender a España contra Lituania. De hecho, este mismo organismo lo ha considerado como partido de la absoluta, por lo que se verán entre 16 y 17 estrenos con la Selección, además de este técnico nacido en Haro al que algunos todavía le recuerdan con melena en el Athletic Club y ahora presume de una calva que le caracteriza.

"Cualidad de la persona que es muy buena pero algo ingenua", así define la RAE la palabra bonhomía; a Luis de la Fuente se le puede agregar la primera parte, ya que de la segunda tiene muy poco. Es contundente en cada respuesta que tiene que dar a la prensa, como comprobaron muchos que no se habían encontrado con él siendo entrenador. Además, cualquiera llamaría de todo menos ingenuo a una persona que mantiene su físico como él lo hace.

Luis de la Fuente, durante el España - Portugal del Europeo sub21 de 2021 REUTERS

Este martes se convertirá en el quinto seleccionador de Luis Rubiales en tres años, aunque en esta ocasión no sea porque haya echado al anterior en un arrebato como en el Mundial de Rusia, ni por el infortunio que vivió Luis Enrique durante el 2019. En esta ocasión, la paradoja del destino que ha sido este positivo de Busquets, del que el jugador está en perfectas condiciones pero ha obligado al aislamiento de todo el grupo, ha llevado al riojano a esta ocasión única.

Carácter ganador

El trabajo que se viene haciendo en las inferiores de la Selección es notable. Que Luis Enrique tenga en esta Eurocopa hasta a cuatro jugadores que podrían estar jugando el Europeo sub21 que terminó la semana pasada lo demuestra. Luis de la Fuente primero guió a la sub19 de los Marco Asensio, Dani Ceballos, Rodri Hernández o Unai Simón a ganar en 2015 y, después, a esta misma generación en 2019 ya como sub21. Este año se ha quedado a las puertas de revalidar el título con un grupo que no tenía nombres propios porque iban tan rápido que pasaron a la absoluta, pero que sí era una familia.

Y es que para De la Fuente, no hay nada más importante que eso. El colectivo está por encima de lo individual, aunque siempre tenga un nombre del que se enamora y trata de hacer de él un gran jugador; lo fue Ceballos en su primera generación, lo es Martin Zubimendi en esta segunda. Es un técnico intervencionista, no se casa con nadie y del estudio del rival siempre incorpora una novedad al carácter que imprime a este grupo. Le gusta seguir con la tendencia que inició España en su ciclo más ganador cuidando la posesión y el balón, pero no rehúye del 'rock and roll' si tiene los jugadores adecuados para salir a la contra.

Luis de la Fuente, junto a Hugo Guillamón durante el España - Croacia del Europeo sub21 REUTERS

Este martes, España conocerá en este amistoso extraño a Luis de la Fuente. Esa sonrisa eterna alejada del tradicional carácter del norte de España, que mima a los suyos y que protege a la manada ante cualquier inestabilidad vivirá su estreno como seleccionador, aunque él admita que se sigue sintiendo "el entrenador de la sub21". Muchos postulan por él como el hombre que llegará a la absoluta en algún momento. De momento, insistió en ese corrillo del que se habla al principio del texto que nadie dude que hoy van "a ganar".

