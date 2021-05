Trigueros y el sueño del Villarreal: "La final de la Europa League es el partido de nuestras vidas"

El Villarreal se enfrenta este miércoles al partido más importante de su historia. Este 26 de mayo de 2021, el 'submarino amarillo' vive su primera final europea y lo hace ante uno de los grandes del Viejo Continente: el Manchester United.

Hasta Polonia viajan los de Unai Emery para disputar esta final de la Europa League. Antes de eso, EL ESPAÑOL pudo hablar con Manu Trigueros, un futbolista de la casa que vivió como el Villarreal B tenía que descender automáticamente porque el primer equipo había perdido la categoría, pero también celebró con este el ascenso a Primera División.

Ahora disfruta de esta final de la Europa League ante el Manchester United y confía en ganar el título continental. El Villarreal ha sido el único equipo capaz de romper la hegemonía de los clubes de la Premier League en competición europea, eliminando además en semifinales al Arsenal, con gol del propio Manu Trigueros en la eliminatoria.

Este Villarreal ha llegado a la final de la Europa League, pero el camino esta temporada no ha sido sencillo, comenzando con el cambio de entrenador el pasado verano. ¿Cuánto de 'culpa' tiene Unai Emery del éxito cosechado?

Es verdad que el año ha sido un poco raro por lo que está sucediendo en el mundo, por la pandemia y por todo esto. Para la temporada también cambiamos un poco el equipo, vinieron grandes jugadores, vino un gran técnico, con mucha experiencia de estar en grandes equipos y nos ha transmitido también esa experiencia, de cómo competir en partidos de alto nivel, en cuidar al máximo los detalles y eso se traduce en resultados.

Manu Trigueros celebra su gol con el Villarreal ante el Arsenal en la Europa League Reuters

Ahora mismo sois el orgullo español, el único equipo de La Liga que ha conseguido llegar a una final europea. ¿Sentís el respaldo de los aficionados no solo del Villarreal, sino de todos los españoles?

Creo que el Villarreal, aparte de lo que comentas, es un equipo que cae bien, es el último equipo español que está compitiendo en Europa. Eliminamos al último equipo inglés que podía haber completado ese pleno en las finales y eso también hace que muchos españoles vayan con nosotros.

Ese respaldo, este éxito, también va acompañado de una gran responsabilidad.

Sí, al final, también es el partido de nuestras vidas para muchos de nosotros por lo que nos ha costado llegar. No se consigue una final europea todos los años. Vamos a intentar aprovechar al máximo este partido, sabemos que tenemos posibilidades si estamos a nuestro nivel. Vamos a ir a ganar al Manchester, claro que sí.

Al final parece que es fácil llegar a una final europea, pero tan solo llegan dos a la Champions y dos a la Europa League, quedándose muchos equipos por el camino.

Es muy difícil, sí. Está claro que en la Champions League están los mejores equipos, pero en la Europa League siempre hay equipos que se cuelan, súper equipos. Es muy difícil llegar a una final, también el año anterior clasificarte. Es un proceso difícil, de seguir un trascurso del año anterior, de impulso, de pasar eliminatorias complicadas, competir también en Liga y es complicado llegar a una final de la Europa League. Hay muchos equipos de alto nivel.

Y ahora llega el Manchester United, en semifinales ya ganaron al Arsenal, otro de los grandes de la Premier. En la Champions la final la juegan Chelsea y Manchester City… el Villarreal se ha quedado como el equipo capaz de romper la hegemonía inglesa esta temporada.

Fue un partido complicado ante el Arsenal en Londres. Un partido muy emocionante, en el que mucha gente sufrió más de la cuenta. En España, éramos el único equipo español que queda vivo y también por lo que significaba para nosotros pasar a la final, a nuestra primera final europea y eso también marca mucho.

Pau Torres es muy bueno y seguramente tenga muchas novias

El Villarreal tiene un estilo muy definido de juego, con un dibujo que se va adaptando en defensa y ataque, ¿el plan es salir a imponer su estilo en Polonia?

Sabemos que el Manchester es muy fuerte físicamente, con jugadores poderosos en los balones divididos y en el juego aéreo, pero nosotros si estamos finos con el balón, si movemos el balón como lo solemos hacer, con rapidez y finos como te he dicho, y somos capaces de asociarnos de manera rápida, vamos a tener muchas opciones de ganar.

La final puede estar en la batalla del centro del campo. Matic, Pogba, Bruno Fernandes… Mucho músculo y también calidad.

Por nombres ellos son todos muy buenos. Los que has dicho, con Pogba, con Matic, con Bruno Fernandes, que juega ahí en la mediapunta con muchísima calidad, son peligrosos. Pero nosotros sabemos que tenemos mucha calidad, que somos inteligentes a la hora de jugar y vamos a intentar aprovechar esas situaciones.

Aunque, bueno, el doble pivote que forman Parejo y usted no se queda atrás. ¿Cómo ha sido esa adaptación a jugar con él?

Nos conocemos de muchos años, nos hemos enfrentado en muchos partidos y al final eso hace que te conozcas mucho. Somos dos jugadores parecidos, que nos gusta tratar muy bien al balón y creo que se nota que nos entendemos muy bien, que nos buscamos… y si estamos bien, si esa asociación junto con Gerard (Moreno) también sale, si nos asociamos bien con los pivotes defensivos por si tenemos una pérdida, pues creo que tenemos opciones.

En el Villarreal hay mucho jugón… desde atrás al ataque.

Sí, sí. Es lo que dices. A partir de los centrales. Para nosotros como mediocentros es muy bueno que los centrales nos den los balones limpios, que prácticamente no te hace falta ni controlar y nosotros tenemos centrales así.

Uno de los jugadores que ha revolucionado esta temporada al fútbol español ha sido Pau Torres, ¿cómo se vive en el vestuario la amenaza de que se le puedan llevar este verano?

Yo llevo aquí muchos años en el primer equipo y ya le veía, cuando subía a entrenar con nosotros, muchas maneras. Se le veían cosas muy buenas. En la cesión en el Málaga también lo hizo muy bien y creo que va a ser un central para muchos años y que va a dar mucho que hablar en Europa durante mucho tiempo. Cuánto más tiempo esté aquí con nosotros, pues mucho mejor, pero Pau es muy bueno y seguramente tenga muchas novias.

Manu Trigueros celebra la victoria del Villarreal ante el Arsenal Reuters

Otro de los destacados es un Gerard Moreno al que se le caen los goles…

Lleva una temporada espectacular, nos está dando mucho. Ha encontrado su sitio en el esquema de Emery a la perfección y nosotros pues estamos muy agradecidos de lo que nos está dando. Nosotros estamos intentando siempre ayudar para que se sienta bien, para que se sienta con confianza y creo que se le nota en el campo la confianza que tiene en sí mismo por las acciones que intenta hacer. Está tocado por una varita porque muchas de las que toca acaban dentro de la portería. Esperemos que siga así en la final.

Volviendo a usted, lleva casi una vida en el Villarreal. Jugó en Segunda con el Villarreal B, pasó a jugar con el primer equipo en esa categoría y también el momento del ascenso. De ahí al premio ahora de esta final ante el United.

Empecé en el Villarreal C en Tercera, luego me subieron al B y cuando mi equipo bajó es cuando me subieron al primer equipo. Imagina para mí lo que es estar toda la vida aquí y ver todo el proceso de crecimiento del club, toda la gestión que hace, cómo cuida a los jugadores, cómo cuida al aficionado… La verdad es que este partido es muy ilusionante para toda Vila-real y para mí también por todo este proceso, por los años que llevo aquí y por el sentimiento que tengo hacia el Villarreal.

Yendo al grano, ¿confían en ganar la Europa League?

Sí, claro. Y no solo yo. Muchos de mis amigos, mi familia… el equipo entero está con mucha confianza, sabiendo de las posibilidades que tenemos y vamos a ir con esta mentalidad a Polonia.

Se estrenó como goleador esta temporada en la Europa League en semifinales ante el Arsenal, ¿se imagina marcando el gol de la victoria ante el Manchester United?

Sí que meto algún que otro gol, pero este fue de la semifinal sí que nos sirvió para pasar a la final, así que muy contento. ¿En la final? No es la primera vez que me lo imaginaría, creo que nos lo imaginamos todos. Pero, bueno, si ganamos, marque quién marque, va a ser un subidón y una alegría tremenda para todos.

¿Una promesa si ganamos? No sé qué haría... pero seguro que me volvería loco

Ganen o pierdan, nadie puede reprocharle nada a este Villarreal. ¿Qué nota le pone ahora mismo a la temporada sin haber jugado la final?

Tuvimos un pequeño 'pero' en Liga. Tuvimos un mes de enero y de febrero un poco malillo, en el que se nos escaparon algunos puntos que no nos hubiese puesto en la situación de pelear con el Betis, hubiéramos estado ya con Europa ya encauzada. Así que es una pena que se nos hayan ido puntos en pequeños detalles de varios partidos.

Aunque sí que es verdad que si ganamos la final, vamos a la Champions. Todos están ahí pendientes, claro. La nota creo que ha sido buena. Ha sido el primer año del míster, el primer año de muchos jugadores que se han ido adaptando y creo que el Villarreal ha jugado muy bien, que el espectador que nos haya visto se lo ha pasado bien y estamos muy contentos con la temporada que hemos hecho.

Para acabar… ¿se atreve a hacer una promesa si ganan la Europa League?

Bufff… promesa… ¿El pelo de amarillo canario? En el pelo soy muy clásico -risas-. En verano siempre me suelo rapar, así que eso no vale. No sé, no sé qué haría la verdad. Me volvería loco, la verdad, pero no sé qué haría.

